Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 24-летняя Томирис Какимова из Астаны стала победительницей конкурса «Мисс Казахстан-2022». Она теперь представит страну на международном конкурсе «Мисс мира», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году в финал конкурса попали 23 девушки. Из них на первом этапе были отобраны 12, а затем – пять самых лучших участниц, из которых впоследствии членами жюри были выбраны победительница и лауреаты, которые представят Казахстан на четырех главных мировых конкурсах красоты.

Титул «Мисс Казахстан» и путевку на «Мисс мира» получила 24-летняя Томирис Какимова из Астаны. Она также получила чек на 5 млн тенге.

Корону «Мисс Вселенная Казахстан» и путевку на «Мисс Вселенную» получила 19-летняя алматинка Диана Ташимбаева.

Титул «Мисс Земля Казахстан» и путевка на «Мисс Земля» досталась 19-летней алматинке Дильназ Тилаевой.

«Вице-мисс Казахстан-2022» стала 19-летняя Томирис Заир.

Приз зрительских симпатий с помощью голосов присутствовавших во Дворце республики взяла 18-летняя Алтыния Газизова из Семея.

Финальный этап состоял из нескольких конкурсов. Участницы показали индивидуальные и групповые дефиле в разных нарядах и образах, а затем отвечали на вопросы.

В составе жюри конкурса были продюсер Жан Муканов, актриса Аружан Джазильбекова, блогер и многодетная мама Дана Есеева, телеведущие Динара Сатжан и Айдай Исаева, а также известная украинская певица Светлана Лобода.

Для участия в кастинге допускались девушки в возрасте от 17 до 25 лет, ростом от 165 до 185 см. Жюри и дирекция Национального конкурса красоты отбирали не только по естественной красоте участниц, но и учитывали ораторские способности, эрудицию и грамотность претенденток. Знание казахского и английского языков дало каждой финалистке значимое преимущество в непростой, но захватывающей борьбе за титул «Miss Qazaqstan».

В прошлом году заветный титул «Мисс Казахстан-2021» впервые разделили три участницы. Право представить Казахстан на «Мисс Земля» получила 20-летняя Анна Глубоковская из Караганды, на «Мисс Вселенная» - 21-летняя Айдана Ахантаева из Астаны, на «Мисс мира» - 23-летняя актюбинка Назерке Карманова.



