Определены знаменосцы олимпийской команды Казахстана в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прославленная казахстанская легкоатлетка, олимпийская чемпионка Лондона-2012, обладательница полного комплекта олимпийских наград Ольга Рыпакова и капитан национальной команды по боксу, двукратный призёр чемпионатов мира Камшыбек Кункабаев определены знаменосцами Олимпийской команды Казахстана в Токио-2020. Об этом сегодня объявили в Национальном Олимпийском комитете, передает МИА «Казинформ».

Кандидатуры знаменосцев были предложены Комиссией атлетов НОК Казахстана.

«Уже немного остается до Олимпийских игр в Токио, которые по многим показателям являются историческими. Казахстан готовится отправить в Токио своих лучших атлетов. Выбраны самые достойные. Я очень рад, что именно Ольга Рыпакова стала человеком, который понесёт флаг Казахстана на открытии Олимпиады, так как благодаря ей он не раз поднимался на олимпийских аренах в прошлом. Камшибек Кункабаев – олицетворение силы и мастерства казахстанского спорта, капитан команды боксеров, на которых традиционно накладывается особая ответственность на олимпийском ринге. Оба знаменосца являются лидерами, примером для детей и молодёжи. Желаю им и всей команде олимпийцев спортивной удачи», – сказал глава НОК Казахстана Тимур Кулибаев.

Для Ольги Рыпаковой эта Олимпиада станет четвёртой в карьере. В 2008 году в Пекине в тройном прыжке она выиграла «серебро», в 2012-м в Лондоне – «золото», в 2016-м в Рио – «бронзу». На счету Ольги также «золото» Универсиады, шесть золотых медалей Азиатских игр, звание чемпионки мира и континентальный кубок 2010 года.

«Три из шестнадцати золотых олимпийских медалей для Казахстана завоёваны женщинами. Я надеюсь, что год от года число женщин в спорте высших достижений будет расти, и они будут ставить новые рекорды. Это прекрасное чувство, когда страна доверила тебе нести флаг на открытии Олимпийских игр, я очень горжусь тем, что эта миссия доверена именно мне», - сказала

чемпионка Олимпийских игр Ольга Рыпакова.

Камшыбек Кункабаев – капитан мужской сборной Казахстана по боксу. Он чемпион мира среди военных 2014 года, дважды становился серебряным призёром на чемпионатах Азии и дважды – на чемпионатах мира, в 2017 и 2019 годах. Уроженцу Кызылорды 29 лет, Токио станет его первой Олимпиадой.

«Я хочу поблагодарить Казахстан и спортивную общественность за доверие и высокую честь пронести флаг на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио. Это очень почетная роль и вместе с тем большая ответственность, и я понимаю ожидания моих соотечественников. Для меня Олимпийские игры в Японии станут первыми в карьере, как и для многих наших атлетов. Мы ждали эту Олимпиаду долго. Очень рады, что она состоится. Мы благодарны президенту, правительству, Национальному олимпийскому комитету за все условия, которые были созданы для подготовки к Олимпиаде, теперь дело за нами.», - подчеркнул знаменосец олимпийской сборной Камшыбек Кункабаев.

Торжественная церемония открытия Олимпийских игр состоится 23 июня на Олимпийском стадионе Токио. Не менее двух недель перед отправкой в Токио олимпийская команда проведёт в карантине, на тренировочных базах. Команда отправится в Японию 16 июля. Для обеспечения безопасности и охраны здоровья перелёты делегации будут выполнены чартерными рейсами компании «Air Astana».