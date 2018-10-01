Определены все болевые точки нашей экономики - глава общественного совета Алматы о Послании

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Глава общественного совета города Алматы Рахман Алшанов пояснил, на какие болевые точки надавил Глава государства в своем Послании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент обратил внимание на конкретные вопросы. Ведь было много программ принято, законы имеются, средства выделены, но почему-то ничего не делается? Мы до сих пор ввозим продукты питания, одежду и обувь из-за рубежа, - сказал Р. Алшанов. - При этом все возможности по производству у нас есть. Куда идут инвестиции? В Туркестанской области школьники учатся в три смены. А между тем, строим школы в тех селах, где в них нет потребности из-за оттока населения в города. У нас в регионах идет перекос бюджета. Ежегодно неосвоение на 800 млрд. тенге. Финансирование должно четко планироваться. Нурсултан Абишевич озвучил всем знакомый лозунг: «Экономика должна быть экономной». Определены все болевые точки нашей экономики. Правительству было поручено на решение этих вопросов выделение 1,5 триллиона тенге. И как сказал Нурсултан Назарбаев: «Спрос будет со всех!».



Р. Алшанов отметил, что главная задача в Послании Президента - это улучшение благополучия населения.



«Все его обращения относятся к улучшению благосостояния человека. Во главе 2019 года станет человек. Не просто построить дороги в регионах, а построить их для человека. Не просто ввести водопровод, а для того, чтобы водой могли воспользоваться люди», - сказал он.

Также он пояснил вопрос эффективности государственного аппарата.



«Большое количество совещаний, мероприятий и большой штат аппарата не приводят к эффективности управления. Нурсултан Абишевич привел в пример Мангистаускую область, где сократили аппарат, что позволило повысить заработную плату, а также конкурс на государственные должности многократно. И как показатель - число жалоб сократилось на треть. Поэтому акимы областей должны воспользоваться этим советом. В целом, по всем этим вопросам будет проводиться мониторинг. Думаю, 2019 год будет успешным, ведь когда Президент ставит задачи, он добивается их выполнения. И это Послание будет воплощено в жизнь», - добавил Р. Алшанов.



Напомним, 5 октября Нурсултан Назарбаев выступил с Посланием народу Казахстана.