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Определены сроки обязательного учета домашних животных

11 Февраля 2022 15:36
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Определены сроки обязательного учета домашних животных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 сентября 2023 года владельцы животных должны будут поставить на учет своих питомцев. Об этом сообщила вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Алия Шалабекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С 1 сентября 2023 года владельцы животных должны будут поставить на учет своих питомцев. Детальный порядок учета будет определен в соответствующих правилах. Стоит обратить внимание, что учет будет осуществляться за счет владельцев. А тем гражданам, которые относятся к социально уязвимым слоям населениям, эта процедура будет оплачена государством. Здесь также стоит отметить, что законом вводится запрет на самовыгул собак», - сказала в ходе пресс-конференции в СЦК Алия Шалабекова.

Кроме того, ряд проектов НПА направлен на регулирование обращения с бродячими животными. Это такие НПА как:

- типовые правила отлова, временного содержания и умерщвления животных;

- правила вакцинации стерилизации бродячих животных;

- правила деятельности приютов для животных;

- правила учета приютов для животных.

«С вступлением в действие закона в Казахстане будет прекращена практика безвозвратного отлова бродячих животных, а регулирование их численности будет осуществляться исключительно путем их стерилизации, за счет средств госбюджета. При этом в рамках проекта типовых правил отлова животных, планируется установить запрет на стерилизацию животных, имеющих владельческие признаки», - отметила вице-министр экологии.

Ранее в ведомстве сообщили, что закон «Об ответственном обращении с животными» вступает в действие 2 марта 2022 года.

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#Минэкологии   #Животные  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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