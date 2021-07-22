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    Определены соперники казахстанских тяжелоатлетов на Олимпийских играх

    22 Июля 2021, 14:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На Олимпийских играх в Токио состоялось распределение участников соревнований по тяжелой атлетике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Оба казахстанца - Зульфия Чиншанло и Игорь Сон - выступят в группе А. Ниже представлены соперники наших штангистов

    Женщины, до 55 килограммов: — Кристина Шерметова (Туркменистан); — Габриэлла Лопес (Мексика); — Эунжи Хам (Южная Корея); — Хидилин Диас (Филиппины); — Муаттар Набиева (Узбекистан); — Ляо Цююнь (Китай); — Нуха Ландулси (Тунис); — Зульфия Чиншанло (Казахстан); — Камила Конотоп (Украина).

    Мужчины, до 61 килограмма: — Юли Ираван (Индонезия); — Абдурахим Алсалим (Саудовская Аравия); — Игорь Сон (Казахстан); — Ким Туан Тач (Вьетнам); — Шота Мишвелидзе (Грузия); — Еичи Итоказу (Япония); — Фабин Ли (Китай); — Чан-Хун Као (Тайбэй); — Давиде Рую (Италия).

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