Определены соперники казахстанских тяжелоатлетов на Олимпийских играх

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На Олимпийских играх в Токио состоялось распределение участников соревнований по тяжелой атлетике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Оба казахстанца - Зульфия Чиншанло и Игорь Сон - выступят в группе А. Ниже представлены соперники наших штангистов

Женщины, до 55 килограммов: — Кристина Шерметова (Туркменистан); — Габриэлла Лопес (Мексика); — Эунжи Хам (Южная Корея); — Хидилин Диас (Филиппины); — Муаттар Набиева (Узбекистан); — Ляо Цююнь (Китай); — Нуха Ландулси (Тунис); — Зульфия Чиншанло (Казахстан); — Камила Конотоп (Украина).

Мужчины, до 61 килограмма: — Юли Ираван (Индонезия); — Абдурахим Алсалим (Саудовская Аравия); — Игорь Сон (Казахстан); — Ким Туан Тач (Вьетнам); — Шота Мишвелидзе (Грузия); — Еичи Итоказу (Япония); — Фабин Ли (Китай); — Чан-Хун Као (Тайбэй); — Давиде Рую (Италия).