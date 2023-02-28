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    Определены самые влиятельные паспорта в мире

    28 Февраля 2023, 08:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За 2022 год мобильность в мире выросла, и паспорта почти всех стран стали более «сильными». Согласно рейтингу Passport Index, в среднем для владельцев любых паспортов «открылись» 16 новых стран, исключение составил паспорт Вануату (-7 направлений), передает МИА «Казинформ».

    Граждане каких государств обладают самой большой свободой передвижения в мире Так, для граждан открыты 180 стран: виза либо не требуется совсем, либо въездной документ можно получить на границе. А граждане Афганистана могут свободно попасть лишь в 38 государств.

    Самые влиятельные паспорта в мире

    1. Объединенные Арабские Эмираты

    Страны с безвизовым режимом: 122

    Виза по прибытии: 59

    После ОАЭ в рейтинге расположились 10 европейских стран:

    2. Германия

    Безвизовый режим: 129

    Виза по прибытии: 45

    3. Швеция, Финляндия, Испания, Франция, Италия

    Безвизовый режим: 128

    Виза по прибытии: 46

    4. Нидерланды, Люксембург, Австрия

    Безвизовый режим: 127

    Виза по прибытии: 47

    5. Швейцария

    Безвизовый режим: 124

    Виза по прибытии: 50.

    Казахстан находится на 54-м месте.

    Наши граждане могут посещать без визы 37 стран: ОАЭ, Турцию, Узбекистан, Украину, Таджикистан, Суринам, Сент-Винсент и Гренадины, Сербию, Россию, Филиппины, территорию Палестины, Оман, Намибию, Монтенегро, Монголию, Молдову, Микронезию, Малайзию, Кыргызстан, Иран, Гонконг, Гаити, Грузию, Гамбию, Эквадор, Доминиканскую Республику, Доминику, Коста-Рику, Колумбию, Бразилию, Беларусь, Барбадос, Азербайджан, Армению, Аргентину, Антигуа и Барбуда, Албанию. Виза по прибытии для казахстанцев оформляется в 52 странах.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Туризм
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