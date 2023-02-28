Определены самые влиятельные паспорта в мире

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За 2022 год мобильность в мире выросла, и паспорта почти всех стран стали более «сильными». Согласно рейтингу Passport Index, в среднем для владельцев любых паспортов «открылись» 16 новых стран, исключение составил паспорт Вануату (-7 направлений), передает МИА «Казинформ».

Граждане каких государств обладают самой большой свободой передвижения в мире Так, для граждан открыты 180 стран: виза либо не требуется совсем, либо въездной документ можно получить на границе. А граждане Афганистана могут свободно попасть лишь в 38 государств.

Самые влиятельные паспорта в мире

1. Объединенные Арабские Эмираты

Страны с безвизовым режимом: 122

Виза по прибытии: 59

После ОАЭ в рейтинге расположились 10 европейских стран:

2. Германия

Безвизовый режим: 129

Виза по прибытии: 45

3. Швеция, Финляндия, Испания, Франция, Италия

Безвизовый режим: 128

Виза по прибытии: 46

4. Нидерланды, Люксембург, Австрия

Безвизовый режим: 127

Виза по прибытии: 47

5. Швейцария

Безвизовый режим: 124

Виза по прибытии: 50.

Казахстан находится на 54-м месте.

Наши граждане могут посещать без визы 37 стран: ОАЭ, Турцию, Узбекистан, Украину, Таджикистан, Суринам, Сент-Винсент и Гренадины, Сербию, Россию, Филиппины, территорию Палестины, Оман, Намибию, Монтенегро, Монголию, Молдову, Микронезию, Малайзию, Кыргызстан, Иран, Гонконг, Гаити, Грузию, Гамбию, Эквадор, Доминиканскую Республику, Доминику, Коста-Рику, Колумбию, Бразилию, Беларусь, Барбадос, Азербайджан, Армению, Аргентину, Антигуа и Барбуда, Албанию. Виза по прибытии для казахстанцев оформляется в 52 странах.



