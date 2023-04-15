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Определены победители турнира по настольному теннису среди подведомственных организаций УДП РК

Автор:  
Серик Сабеков
15 Апреля 2023, 14:36
Определены победители турнира по настольному теннису среди подведомственных организаций УДП РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Стали известны победители турнира по настольному теннису среди подведомственных организаций Управления Делами Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам соревнований первое место заняла команда Медицинского центра УДП РК, набравшая 10 очков. Второе место завоевала команда Инженерно-технического центра УДП РК, заработав 9 очков, и третьего места удостоена команда Дирекции административных зданий Администрации Президента и Правительства РК, в копилке которой 8 очков.

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Победителям турнира вручили кубок, медали, дипломы и денежные вознаграждения.

В соревнованиях приняли участие 10 команд, около 30 человек.

Среди участников - команды Управления Делами Президента РК, Телерадиокомплекса Президента РК, автохозяйства УДП РК, ГАК «Беркут», Медицинского центра УДП РК, управления материально-технического обеспечения, дирекции административных зданий Администрации Президента и Правительства РК, Дирекции государственных резиденций, Инженерно-технического центра УДП РК, ТОО «Бурабай Даму».

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