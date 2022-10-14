Определены победители республиканской акции «Мен қазақша сөйлеймін!»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня Комитет языковой политики Министерства науки и высшего образования РК в онлайн формате наградил победителей акции «Мен қазақша сөйлеймін!», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сегодня Комитет языковой политики Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан в онлайн формате наградил победителей акции «Мен қазақша сөйлеймін!».

Целью традиционного мероприятия, приуроченного к 150-летию Учителя нации Ахмета Байтурсынулы, является расширение сферы применения казахского языка, стимулирование общественно активных представителей этносов, владеющих государственным языком.

По условиям акции каждый участник выразительно зачитывал отрывок из произведений Ахмета Байтурсынулы и размещал в социальной сети Facebook.

«Если смотреть глубже, то за выразительным чтением наизусть назидательных строк из произведений Ахмета Байтурсынулы, можно увидеть нравственные ценности, такие как любовь к родной стране, почет к государственному языку и трудолюбию. В мероприятии со всех регионов страны приняло участие 170 человек, представляющие 25 этносов», - сказал председатель Комитета по языковой политике Адильбек Каба.

Возраст участников разнообразен. Самым юным является ученик 4-класса Енбекшинкской средней школы Карасайского района Алматинской области Умеров Эмир, список возглавляла жительница Северно-Казахстанской области, многодетная мать Татьяна Ильина.

Стоит отметить, что самыми активными участниками явились представители русского, азербайджанского, узбекского, немецкого этносов. В этом году в акции впервые принял участие представитель этноса рутул. По количеству участников лидируют Атырауская и Жамбылская области.

В ходе акции произведение Учителя нации «Оқуға шақыру» прочитано наизусть 33 раза.

Победители были определены по количеству лайков под видеоматериалом. В итоге Мангыстау лидировал по двум позициям:

Гран-при: Гасангусейнова Виктория, методист Баскудукского сельского Дома культуры Мунайлинского района Мангистауской области;

І место: Халиулина Улболсын, ученица 7 класса школы №7 Мунайлинского района Мангистауской области;

ІІ место: Игнатьева Алина, студентка гуманитарного колледжа имени Абая, г. Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область;

ІІІ место: Грибенюк Роман, ученик 7 класса школы имени Мухаммеда Хайдара Дулати, с. Бирлик Шуского района Жамбылской области;

Поощрительные призы:

1) Гавхарбекова Гузал, ученица 6 класса школы № 75 Сайрамского района Туркестанской области;

2) Юнусметова Гульрух, ученица 7 класса школы №14 г. Шымкент;

3) Греб Маргарита, учащаяся 8 класса района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области;

4) Асланова Зарифа, ученица 7 класса школы №14.

Обадатель Гран-при получит 100 тысяч тенге.



