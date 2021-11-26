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    Определены победители республиканского молодежного форума «Мен жастарға сенемін»

    26 Ноября 2021, 10:19

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В КазНУ им. аль-Фараби прошел республиканский форум молодежи «Мен жастарға сенемін!», посвященный 30-летию Независимости страны и Дню Первого Президента РК, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В этом году в адрес оргкомитета поступило около 2 тысяч конкурсных работ от студентов из более 100 вузов со всех регионов страны. Среди них как индивидуальные проекты и произведения, так и плоды коллективного творчества.

    Программа форума, который проводится с 2013 года, на этот раз состояла из 8 номинаций.

    Обладателям Гран-при был вручен сертификат на 1 год бесплатного обучения в КазНУ им. аль-Фараби.

    Один из выигравших - студент Семипалатинского государственного медицинского университета Дамир Шадибекулы.

    По его словам, он представил на конкурс видеоролик «Врач – уважаемая профессия!» и одержал победу.

    «Сегодняшний форум дает огромную возможность для молодежи. Спасибо руководству Казахского национального университета имени аль-Фараби за организацию такого молодежного форума. Я очень рад своей победе», - сказал Дамир Шадибекулы.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы Образование Вузы
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