Определены победители республиканского молодежного форума «Мен жастарға сенемін»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В КазНУ им. аль-Фараби прошел республиканский форум молодежи «Мен жастарға сенемін!», посвященный 30-летию Независимости страны и Дню Первого Президента РК, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году в адрес оргкомитета поступило около 2 тысяч конкурсных работ от студентов из более 100 вузов со всех регионов страны. Среди них как индивидуальные проекты и произведения, так и плоды коллективного творчества.

Программа форума, который проводится с 2013 года, на этот раз состояла из 8 номинаций.

Обладателям Гран-при был вручен сертификат на 1 год бесплатного обучения в КазНУ им. аль-Фараби.

Один из выигравших - студент Семипалатинского государственного медицинского университета Дамир Шадибекулы.

По его словам, он представил на конкурс видеоролик «Врач – уважаемая профессия!» и одержал победу.

«Сегодняшний форум дает огромную возможность для молодежи. Спасибо руководству Казахского национального университета имени аль-Фараби за организацию такого молодежного форума. Я очень рад своей победе», - сказал Дамир Шадибекулы.