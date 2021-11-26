Определены победители республиканского молодежного форума «Мен жастарға сенемін»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В КазНУ им. аль-Фараби прошел республиканский форум молодежи «Мен жастарға сенемін!», посвященный 30-летию Независимости страны и Дню Первого Президента РК, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
В этом году в адрес оргкомитета поступило около 2 тысяч конкурсных работ от студентов из более 100 вузов со всех регионов страны. Среди них как индивидуальные проекты и произведения, так и плоды коллективного творчества.
Программа форума, который проводится с 2013 года, на этот раз состояла из 8 номинаций.
Обладателям Гран-при был вручен сертификат на 1 год бесплатного обучения в КазНУ им. аль-Фараби.
Один из выигравших - студент Семипалатинского государственного медицинского университета Дамир Шадибекулы.
По его словам, он представил на конкурс видеоролик «Врач – уважаемая профессия!» и одержал победу.
«Сегодняшний форум дает огромную возможность для молодежи. Спасибо руководству Казахского национального университета имени аль-Фараби за организацию такого молодежного форума. Я очень рад своей победе», - сказал Дамир Шадибекулы.