Определены победители республиканского детского читательского конкурса «Балалар әлемі»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столичном Дворце школьников состоялась торжественная церемония награждения победителей республиканского детского читательского конкурса «Балалар әлемі», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НАО «Казахстанский институт общественного развития».

Мероприятие организовано НАО «Казахстанский институт общественного развития» при поддержке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

Цель конкурса - повышение интереса у детей и подростков к чтению, привлечение к углубленному изучению казахской и зарубежной литературы, произведений поэтов и писателей, формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма.

Общий охват учащихся 3-10 классов общеобразовательных школ республики, принявших участие в конкурсе, превысил 97 тысяч человек. Они проходили районные/городские, областные туры. Участники конкурса соревновались в 4 категориях:

3-4 класс – книги для учащихся начальных классов на тему «В мире сказок» («Қазақ ертегілері» және «Алпамыс батыр» ертегілері);

5-6 класс - «Давай, ребята, читай!» книги для учащихся среднего звена («Мен – апамның баласымын» және «Ағайынды Гриммдер ертегілері»);

7-8 класс – книги для подростков на тему «Века воспевают историю» («Ұшқан ұя» және «Гулливердің саяхаты»);

9-10 класс – книги для старшеклассников на тему «Эпосы Великой Степи» и «Слава Великой Степи» («Көшпенділер. Алмас қылыш», І. Есенберлин және «Робинзон Крузо», Даниэль Дефо).

80 победителей областного тура в различных возрастных категориях соревновались в финальной части конкурса 2 ноября 2022 года.

«Данный конкурс, наряду с культурой чтения книг, способствует широкому распространению государственного языка в среде молодого поколения. Знаменитые творения мировых и отечественных классиков, которые вы прочитали, станут неизмеримой духовной пищей на вашем жизненном пути, способствуя формированию мудрой, совершенной молодежи. Вместе с такими гражданами мы построим Новый Казахстан и лучшие ценности в обществе», - сказал вице-министр информации и общественного развития Данияр Кадыров.

Победителей и призеров в соответствующих номинациях награждали ценными призами: вице-министр информации и общественного развития Данияр Кадыров, депутаты Мажилиса Парламента РК Сауытбек Абдрахманов и Аманжол Алтай, советник главы ЮНИСЕФ в Казахстане Багдад Кульназаров, известные писатели Серик Негимов, Шархан Казыгул, Дихан Камзабекулы, Куаныш Жиенбай, Роза Муканова.

В ходе церемонии наиболее активным участникам конкурса были вручены благодарственные письма и сертификаты. В честь участников была подготовлена концертная программа.



