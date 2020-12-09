Определены победители премии «Жомарт Жүрек»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане состоялась ежегодная церемония награждения победителей премии «Жомарт Жүрек». 25 меценатов и активных граждан стали победителями премии «Жомарт Журек» в 5 номинациях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

Конкурс направлен на стимулирование, поощрение и мотивацию граждан, представителей бизнес-структур, меценатов, неправительственных организаций и волонтеров к участию в развитии малой родины, популяризации идей благотворительности в стране.

В церемонии награждения в режиме видеоконференцсвязи приняли участие министр информации и общественного развития Аида Балаева, акимы 17 регионов, представители благотворительных, волонтерских организаций и бизнес-сферы.

По итогам конкурса за реализацию крупных социальных проектов на малой родине, за оказание безвозмездной помощи малообеспеченным, многодетным семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, инвалидам, ветеранам ВОВ, пенсионерам в номинации «Жыл меценаты» награждены директор ТОО «Алтынсарино» Князев Борис (Костанайская область), президент холдинга «OtauGroup» Молдасеитов Кайрат (г. Шымкент), руководитель ТОО «Темирлан» Алин Ерлан (Акмолинская область), директор ТОО «Умирзак-Сервис» Умирзаков Марат (Атырауская область), глава крестьянского хозяйства «Ассорти 2» Шевченко Игорь (Восточно-Казахстанская область).

За активную гражданскую позицию, широкомасштабную благотворительную деятельность в различных направлениях в номинации «Жыл тұлғасы» награждены совладелец строительного холдинга «BI Group» Омаров Асхат (г. Нур-Султан), председатель совета директоров компании «BI Group» Рахимбаев Айдын (г. Нур-Султан), генеральный директор ТОО «Диал строй» Маматраиымов Габит (г. Алматы), генеральный директор ТОО «Корпорация «Береке» А» Оспаналиева Рәшкүл (г. Шымкент), генеральный директор Группы Компаний ТОО «Ютария ltd» Шауенова Сауле (Карагандинская область).

За реализацию социальных проектов, направленных на благоустройство населенных пунктов, реконструкцию и строительство парков, аллей, памятников, детских игровых площадок, оказание спонсорской помощи в сфере здравоохранения, культуры, образования и спорта в номинации «Туған өлке» награждены директор ТОО «Максимовское» Закусилов Александр (Акмолинская область), директор ТОО «Корпорация Ак Орда» Калыбеков Садулла (г. Шымкент), директор ТОО «СХП Байдалы-2» Уразалин Марат (Акмолинская область), учредитель ТОО «Blue-Star.PV» Кожин Кобланбек (Павлодарсккая область), предприниматель Камердинов Руслан (Алматинская область).

За эффективную реализацию социально значимых и благотворительных проектов, внедрение новых эффективных форм благотворительной помощи и генеральное спонсорство общественно-значимых мероприятий победителем в номинации «Жылдын үздік ұйым» награждены молодежное крыло «Jas Otan» города Нур-Султана, филиал компании «Норд Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.», сообщество женских инициатив ОО «NIET.WOMAN», физкультурно-оздоровительный клуб «Жас жауынгер», ТОО «Олжа Агро».

В номинации «Ерен еріктілік» за активное участие в волонтерской деятельности награждены председатель Центра волонтерского движения Восточно-Казахстанской области Калимолдина Асемгуль, заместитель председателя городского штаба РМД «Жаңғыру жолы» при Ассамблее народа Казахстана Махмудова Наргизам (г. Нур-Султан), учитель музыки, волонтер Султанияров Кудайберген (Западно-Казахстанская область), волонтер ОФ «Гражданский альянс» Костанайской области «ГрИн» Курмангалиев Жансеит (Костанайская область), председатель «Лиги волонтеров Казахстана» Есиркеп Айдана (Туркестанская область).

Всем лауреатам премии вручены памятные статуэтки и дипломы.