Определены победители конкурса «Лучший научный сотрудник» 2022 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Подведены итоги премии «Лучший научный работник» 2022 года. Победителями стали 50 ученых научно-исследовательских институтов и вузов. Каждый из них получит свидетельство и премию в размере 2000 МРП, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства науки и высшего образования РК.

Очередной мерой поддержки ученых со стороны Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан стало учреждение ежегодной премии «Лучший научный работник». Она направлена на поддержку и поощрение ученых, научных работников, внесших значительный вклад в развитие науки и техники.

Министерством второй год подряд учреждаются премии для лучших ученых страны. Заявки на участие в конкурсе принимались через информационную систему, которая была создана специально для данного конкурса и автоматически насчитывала баллы по девяти критериям. Это обеспечило прозрачность и транспарентность конкурса. Критерии оценки научных достижений были разработаны вместе с научным и экспертным сообществом. Все участники конкурса могли видеть свои баллы уже на этапе подачи заявки. Они рассматривались республиканской комиссией и проверялись экспертными группами в секциях на предмет соответствия представленных документов утвержденным критериям. В составе комиссии и экспертных групп работали ведущие ученые, независимые эксперты, представители государственных органов, члены Совета молодых ученых.

Всего для участия в конкурсе поступило 468 заявок по 7 направлениям: «Естественные науки», «Инжиниринг и технологии», «Медицина и здравоохранение», «Социальные и гуманитарные науки», «Сельскохозяйственные и ветеринарные науки», «Военные науки и национальная безопасность».

Эксперты подтверждали или не подтверждали соответствие представленных материалов и документов выбранным критериям.

Также в соответствии с внесенными изменениями в Правила присуждения ежегодной Премии, утвержденные приказом от 2 ноября 2021 года № 544 (изменения от 2.11.2022 № 130), уполномоченным органом в области науки была создана апелляционная комиссия для пересмотра результатов конкурса.

Всего на рассмотрение апелляционной комиссии поступило 126 обращений. Все обращения были рассмотрены членами апелляционной комиссии коллегиально согласно качественным и количественным показателям оценки научных достижений претендента на присуждение ежегодной Премии, утвержденной республиканской конкурсной комиссией.

Результаты рассмотрения обращений были оформлены в виде ранжированного списка и направлены на итоговое заседание республиканской конкурсной комиссии.

В итоге республиканской комиссией было принято решение присудить премию «Лучший научный работник» 2022 года 50 учёным, внесших значительный вклад в развитие отечественной науки.

Список обладателей ежегодной премии «Лучший научный работник» 2022 года

№

ФИО

Место работы

Итоговые баллы

Естественные науки (14 премии)

1.

Туруспеков

Ерлан Кенесбекович

РГП на ПХВ «Институт биологии и биотехнологии растений» КН МНВО РК

130

2.

Ибраев

Ниязбек Хамзаұлы

НАО «Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова»

130

3.

Абугалиева

Сауле Изтелеуовна

РГП на ПХВ «Институт биологии и биотехнологии растений»

123

4.

Сураган

Дурвудхан

РГП на ПХВ «Институт математики и математического моделирования» КН МНВО РК

122

5.

Асанова

Анар Тұрмағанбетқызы

РГП на ПХВ «Институт математики и математического моделирования» КН МНВО РК

117

6.

Кудайбергенов

Саркыт

ЧУ «Институт полимерных материалов и технологий»

117

7.

Хаджиева

Леля Азретовна

НАО «Казахский национальный университет им. аль-Фараби»

114

8.

Токмагамбетов

Нияз Есенжолович

РГП на ПХВ «Институт математики и математического моделирования» КН МНВО РК

112

9.

Ойнаров

Рысқұл

НАО «Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева»

111

10.

Машенцева

Анастасия Александровна

РГП на ПХВ «Институт ядерной физики» МЭ РК

108,2

11.

Джансугурова

Лейла Булатовна

РГП на ПХВ «Институт генетики и физиологии» КН МНВО РК

104

12.

Мухамедиев

Равиль Ильгизович

НАО «Казахский национальный исследовательский-технический университет им. К.И. Сатпаева»

101

13.

Каиров

Улыкбек Еруланович

ЧУ «National Laboraroty Astana»

101

14.

Абишев

Медеу Ержанович

НАО «Казахский национальный университет им. аль-Фараби»

99

Инжиниринг и технологии (12 премии)

15.

Утепов

Елбек Бахитович

НАО «Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева»

129

16.

Телтаев

Багдат Бурханбайулы

АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт»

124,3

17.

Досмухамедов

Нурлан Калиевич

НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И. Сатпаева»

123

18.

Колесников

Александр Сергеевич

НАО «Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова»

119

19.

Айдарова

Сауле Байляровна

АО «Казахстанско-Британский технический университет»

115

20.

Жумадилов

Касым Шаймарданович

НАО «Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева»

112

21.

Мамырбаев

Оркен Жумажанович

РГП на ПХВ «Институт информационных и вычислительных технологий» КН МНВО РК

110,7

22.

Наурызбаев

Галымжан Еркинович

АОО «Назарбаев Университет»

109

23.

Корольков

Илья Владимирович

РГП на ПХВ «Институт ядерной физики» МЭ РК

108,1

24.

Даулетбекова

Алма Кабдиновна

НАО «Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева»

101,1

25.

Сарбасов

Ербол Кудайбергенович

АОО «Назарбаев Университет»

100

26.

Шинтемиров

Алмас Максимович

АОО «Назарбаев Университет»

98

Медицина и здравоохранение (6 премии)

27.

Кушугулова

Алмагуль Рахимберлиевна

ЧУ «National Laboratory Astana»

111,3

28.

Винников

Денис Владимирович

НАО «Казахский национальный университет им. аль-Фараби»

100

29.

Гайпов

Абдужаппар Эркинович

АОО «Назарбаев Университет»

97

30.

Омарова

Алуа Ораловна

НАО «Медицинский университет Караганды»

91

31.

Есиркепов

Марлен Махмудович

АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»

83

32.

Пивина

Людмила Михайловна

НАО «Медицинский университет Семей»

80

Сельскохозяйственные и ветеринарные науки (4 премии)

33.

Календарь

Руслан Николаевич

ЧУ «National Laboratory Astana»

105

34.

Киян

Владимир Сергеевич

ТОО «Национальный центр биотехнологии»

100

35.

Конуспаева

Гаухар Сапаркалиевна

ТОО «Научно-производственное предприятие Антиген»

99

36.

Орынбаев

Мухит Бармакулы

РГП на ПХВ «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» МЗ РК

97,1

Гуманитарные науки и искусство (7 премии)

37.

Есенова

Калбике Умирбаевна

НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»

86

38.

Султангалиева

Гульмира Салимжановна

НАО «Казахский национальный университет им. аль-Фараби»

85,5

39.

Базарбаева

Зейнеп Муслимовна

РГП на ПХВ «Институт языкознания им. Ахмета Байтурсынова» КН МНВО РК

85

40.

Әбіл

Еркін Аманжолұлы

ГУ «Институт истории государства» КН МНВО РК

79

41.

Ерекешева

Лаура Гибратовна

НАО «Казахский национальный университет им. аль-Фараби»

78

42.

Кабульдинов

Зиябек Ермуханович

РГП на ПХВ «Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова» КН МНВО РК

76,4

43.

Аймұхамбет

Жанат Әскербекқызы

НАО «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева»

69,7

Социальные науки (6 премии)

44.

Камалов

Аблет Каюмович

Учреждение «Университет «Туран»

97

45.

Альмухамбетова

Айнур Сабитовна

АОО «Назарбаев Университет»

93

46.

Ильясова

Гулжазира Актуреевна

НАО «Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова»

83

47.

Жетписбаева

Бакытгуль Асылбековна

НАО «Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова»

82

48.

Раимбеков

Жанарыс Сабирович

НАО «Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева»

77

49.

Длимбетова

Гайни Карекеевна

НАО «Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева»

73,8

Военные науки и национальная безопасность (1 премия)

50.

Аманов

Жаныбек Кундузбекович

ГУ «Академия Комитета национальной безопасности Республики Казахстан»

87,3







