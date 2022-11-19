Определены победители чемпионата Казахстана по волейболу сидя

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Завершился чемпионат Казахстана по волейболу сидя. Сегодня в столице были определены победители чемпионата. В этом году велась прямая трансляция чемпионата. За игрой спортсменов наблюдали болельщики из разных уголков страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный тренер национальной сборной по волейболу сидя Бауыржан Тахауов отметил, что в этом году в чемпионате принимают участие команды из 10 регионов страны.

«Волейбол сидя как вид спорта развивается на протяжении 30 лет. За последние 10 лет начал стремительно развиваться. Мы уже выступаем на мировой арене. В мире насчитывается 78 команд по волейболу сидя. Сильной считается команда Ирана. Нет никакого отличия между классическим волейболом и волейболом сидя. Правила одинаковые. Однако в волейболе сидя правила игры разработаны с учетом возможностей лиц с инвалидностью. В каждой команде играют по шесть человек», - сказал главный тренер.

По словам тренера, это удобный и доступный вид спорта для людей с ограниченными возможностями. К тому же, это безопасный вид спорта, получение травм минимизировано. Спортсмены уделяют тренировкам 4 часа в день. Два часа занимаются на тренажерах, в неделю несколько раз посещают бассейн.

«Хочу поделиться удивительной историей нашего спортсмена из Атырауской области. В 11 лет он лишился обеих ног. В 17 лет он пришел в спорт, вообще не умел плавать, а сегодня он уже преодолевает 1 км. Это яркий пример того, как можно достичь поставленных целей», - отметил Бауыржан Тахауов.

Мы побеседовали со спортсменом из Атырауской области Бауыржаном Сартаевым. Он не первый год участвует в соревновании.

«В этом году наши игры транслируются в прямом эфире. Возможно, прямо сейчас за нашей игрой внимательно следят наши болельщики, друзья, близкие. Есть и те, кто, возможно, не слышал о волейболе сидя. Думаю, благодаря прямому эфиру этот вид спорта станет узнаваемым в стране. Человек без мечты, как птица без крыльев. Мечта каждого спортсмена – покорить олимпийскую вершину. Мы постараемся достичь этой цели», - добавил он.

В этом году проведение чемпионата Казахстана по параволейболу поддержал Jusan Bank. Партнером выступил Фонд поддержки индустрии туризма и спорта.

«Мы посчитали, что чемпионат Казахстана по волейболу сидя нужно поддержать, потому что это несправедливо непопулярный вид спорта, который, к сожалению, не так популярен как обычный волейбол. На мой взгляд, параспортсмены – это сверхлюди, титаны, которые делают сверх своих возможностей. Поэтому нас их история вдохновила. Слоган нашего банка: «Верим в тебя». Мы верим во всех этих ребят. Они очень крутые, отстаивают честь Казахстана на мировой паралимпийской площадке. Это большая вдохновляющая история. И эта трансляция чемпионата в прямом эфире служит призывом не только для этой категории граждан, но и для всех казахстанцев. Это наша попытка привлечь больше внимания к этому виду спорта, к ребятам. Мы поддерживаем много социальных проектов. Однако паралимпийский вид спорта поддерживаем впервые. И очень надеюсь, что это будет долгосрочное сотрудничество. Это наш вклад в формирование инклюзивной среды в стране», - поделилась PR-директор Jusan Bank Гаухар Керимова.

Генеральный секретарь Национального паралимпийского комитета Ерлан Сулейменов отметил, что благодаря поддержке банка выделен призовой фонд для победителей: 1 млн тенге - за первое место, за второе место - 500 тысяч тенге, за третье место - 250 тысяч тенге.

«В Казахстане, возможно, многие лица с инвалидностью не знают об этом виде спорта. Однако благодаря прямым трансляциям они могут понять, что это достаточно простой путь, чтобы встать с кресла коляски и начать заниматься спортом и, возможно, стать причиной тому, что Казахстан будет известен во всем мире», - добавил Ерлан Сулейменов.

Так, третье место заняла сборная Актау. Второе место завоевала сборная Кызылорды. Первое место и золотые медали получила сборная Атырау. Судьи также определили лучших игроков в следующих номинациях.

В номинации «Үздк тосқауылшы» награжден Ерболат Алтаев из Мангистауской области. В номинации «Үздік байланыстырушы» награжден Бауыржан Сартаев из Атырауской области. В номинации «Үздік либерро» награжден Куаныш Тажиков из Атырауской области. В номинации «Үздік шабуылшы» награжден Пердебай Намуратов из Атырауской области. А в номинации «Үздік қабылдаушы» награжден Эрик Каскабаев из Кызылординской области.

В качестве почетных гостей организаторы вручили Jusan Bank кубок и благодарственную грамоту.



