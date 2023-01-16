Определены первые участники жилищной программы «Актобе жастары»

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Определены первые участники новой жилищной программы для молодежи «Актобе жастары». Прием документов прошел в декабре 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для отбора претендентов была создана специальная комиссия, в состав которой вошли члены общественного совета, депутаты, общественники, блогеры и сотрудники Отбасы банка. В целом были рассмотрены 1039 заявок.

Заседания проходили максимально открыто и прозрачно, транслировались в режиме онлайн на официальном аккаунте Jasaqtobe в социальной сети Instagram.

По итогам были отобраны 40 претендентов. Их список размещен на официальном сайте акимата Актюбинской области.

«При одинаковом общем балле претендентов приоритет отдавался по количеству детей, сумме накопленных взносов, трудовому стажу. Так, если у претендентов с равным общим баллом одинаковое количество детей, учитывался размер взноса, если количество детей и размер взноса были одинаковы, учитывалась продолжительность трудового стажа», - сообщили в пресс-службе акима области.

Теперь претендентам на жилье необходимо обратиться с 17 по 24 января в Отбасы банк. 12 кандидатов в списке, строки с именами которых окрашены в зеленый цвет, будут в резерве, и смогут претендовать на льготный займ в случае, если кто-то из первых 40 кандидатов не сможет подтвердить свою платежеспособность.

Как сообщалось ранее, на реализацию программу для молодых специалистов на 2022 год в Актюбинской области было выделено 600 млн тенге.



Фото: пресс-служба акима области

