Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Строительство

    Определены первые компании-застройщики комфортных школ в Казахстане

    5 Мая 2023, 23:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стали известны результаты первых конкурсных процедур по национальному проекту «Комфортная школа». По итогам определены застройщики по 21 объекту, которые построят в 5 регионах страны, передает МИА «Казинформ».

    Будут построены:

    Астана - 15 школ

    Павлодарская область - 2 школы

    Абайская область - 2 школы

    Жетысуская область - 1 школа

    Улытауская область - 1 школа

    СКО - 1 школа (застройщик не определен).

    В столице конкуренция была высокой. За один лот боролись от 2 до 7 потенциальных подрядчиков. Изначально конкурс объявили по 26 школам, где 43 потенциальных поставщика в общей сложности подали 101 заявку. Если по 21 школе победителей удалось определить сразу, по остальным 5 лотам закупки не состоялись из-за того, что потенциальные поставщики не прошли квалификационные требования.

    Определившиеся победители за неделю подпишут ЕРС-договора с оператором нацпроекта, компанией Samruk-Kazyna Construction. Такой договор позволит запустить все процессы одновременно, такие как проектирование (Engineering), закупка оборудования (Procurement) и строительство (Construction).

    После подписания договоров начнется этап проектирования учебных заведений. Для школ с вместимостью от 300 до 1200 ученических мест этот процесс займет 4 месяца, для остальных 5 месяцев. Параллельно с проектированием начнутся подготовительные работы на земельных участках, где планируется строительство. Это снятие растительного слоя, подведение временных инженерных сетей, установка ограждения и так далее.

    Всего же в 2023 году планируется строительство 185 комфортных школ. Итоги конкурсов по всем этим объектам станут известны в ближайшие дни. Объекты будут сдаваться «под ключ», то есть и строительство, и оснащение будут производить поставщики, выигравшие конкурс. Не будет отдельных лотов, к примеру, на поставку мебели, сантехники, интерактивного оборудования и так далее. Таким образом, участникам закупок дали возможность объединяться в консорциумы. Все закупки проходят на онлайн-платформе заказчика.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Строительство школа
    Новости по теме
    Новости по теме
    Борьба с буллингом: в столичных школах появятся QR-коды
    Частная охрана школ Алматы не соответствует техническим требованиям – депутат
    Машинист крана госпитализирован в Астане после падения стрелы
    18 спортивных детских площадок появятся в Атырау
    Популярное
    1 Аманжол Абдрахманов возглавил управление земельных отношений Алматинской области
    2 Елена Рыбакина официально получила первую соперницу на турнире в Риме
    3 Вооруженного пистолетом сбытчика наркотиков задержали в Атырау
    4 Мажилис принял закон о передвижении на электросамокатах
    5 С кем казахстанские боксеры сразятся в четвертьфинале ЧМ-2023
    Новости партнеров