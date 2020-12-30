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    Определены основные приоритеты предвыборной программы партии «Nur Otan» по г.Темиртау

    30 Декабря 2020, 22:08

    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Партия «Nur Otan» определила основные приоритеты предвыборной программы в городе Темиртау, передает МИА «Казинформ».

    Как отмечают в партии:

    Нас объединяет общая цель – повышение уровня жизни каждого жителя города.

    Сегодня все граждане ждут от партии решения конкретных проблем и продвижения инициатив. Партия открыта для всех! Мы ценим Ваше доверие и уверены, что вместе мы добьемся хороших результатов! Ваше мнение очень важно для нас!

    10 января 2021 года состоятся выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан и депутатов маслихатов всех уровней. Призываем проголосовать за партию «Nur Otan». «Преодолев испытание – победим вместе»!


    Оплачено из средств Избирательного фонда общественного объединения «Партия «Nur Otan» на выборах депутатов Темиртауского городского маслихата.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Карагандинская область Нур Отан Выборы
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