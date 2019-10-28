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    Определены окончательные сроки внедрения сети 5G в Казахстане

    28 Октября 2019, 10:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев рассказал о ходе работ по внедрению сети 5G в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Хотелось бы также отметить, что проводится работа по внедрению новых технологий в Казахстане. Согласно поручению Президента министерством ведется работа по внедрению сети 5G в Казахстане. В связи с чем, утверждена дорожная карта. В настоящее время проводится работа по определению стандарта новой технологии мобильной связи 5 G», - сказал Аскар Жумагалиев на правительственном часе в Мажилисе.

    Министр сообщил, что тестовые испытания мобильной связи 5G уже проведены в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент.

    «По итогам испытаний будет проведен анализ возможностей применения технологии в развитии интернет-вещей, телемедицине, цифровизации промышленности, «умных» городов», - пояснил Аскар Жумагалиев.

    Он также добавил, что в связи с большим объемом привлекаемых инвестиций для внедрения технологии 5G на первом этапе внедрение этой технологии планируется в городах республиканского значения (Нур-Султан, Алматы, Шымкент).

    Таким образом, планируется внедрение технологии 5G до конца 2021 года в городе Нур-Султане в Назарбаев Университете и в ЭКСПО, также в 2022 году в аэропорту и на вокзале, в торговых центрах. Далее с 2023 года будет проводиться работа по внедрению во всех областных центрах страны.

    «Завершаются работы по внедрению на коммерческой основе сети 5G на территории Astana Hub в городе Нур-Султане. Она будет внедрена там до конца 2020 года», - уточнил Аскар Жумагалиев.

    Таким образом, по словам министра, в результате работ по реализации вышеуказанных проектов 97% населения Казахстана до конца 2022 года получат широкополосный доступ к Интернету. Для оставшихся 3 % будет обеспечена техническая возможность применения спутниковой технологии.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Мажилис Связь, ТВ, IT Цифровой Казахстан
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