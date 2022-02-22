Определены маршруты, которые лягут в основу Гранд-тура Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Определены маршруты, которые лягут в основу Гранд-тура Казахстана. Об том сообщил председатель правления АО «НК «Kazakh Tourism» Талгат Аманбаев на расширенном заседании коллегии Министерства культуры и спорта РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу перейти к нашему видению по дальнейшей работе, и как мы могли бы взаимодействовать с местными исполнительными органами и другими заинтересованными сторонами для эффективного и всестороннего развития отрасли. Согласно мировому опыту, определены маршруты, которые лягут в основу Гранд-тура Казахстана. Это уже пользующиеся спросом, привлекательные маршруты», - сказал Талгат Аманбаев.

Однако, по его словам, не все маршруты одинаково готовы принимать большое количество туристов в связи с отсутствием элементарных удобств. Это подтверждается проведенными в 2020 и 2021 годах исследованиями по инвентаризации объектов.

«Здесь важна «командная работа» центра и местных исполнительных органов по развитию инфраструктуры вдоль маршрутов. В то же время нужно разнообразие услуг для туристов. Таким образом, «Kazakh Tourism» проведет диагностику и мониторинг, регионы возьмут на себя благоустройство маршрутов согласно единому плану. Кроме того, надеемся, что регионы поддержат в мероприятиях по повышению качества услуг, в решении проблем гидов и экскурсоводов, а также других проектов по развитию турпродуктов, таких как, обучение местных жителей или проведение информационных туров», - пояснил Талгат Аманбаев.

Было отмечено, что развитие гранд-туров будет состоять из трех этапов:

определение привлекательных маршрутов,

благоустройство

а также развитие наполнения маршрутов.

А следующим этапом – продвигать разработанный Гранд-тур в целевых рынках, продуктоориентированный маркетинг.