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    Определены маршруты, которые лягут в основу Гранд-тура Казахстана

    22 Февраля 2022, 16:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Определены маршруты, которые лягут в основу Гранд-тура Казахстана. Об том сообщил председатель правления АО «НК «Kazakh Tourism» Талгат Аманбаев на расширенном заседании коллегии Министерства культуры и спорта РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Хочу перейти к нашему видению по дальнейшей работе, и как мы могли бы взаимодействовать с местными исполнительными органами и другими заинтересованными сторонами для эффективного и всестороннего развития отрасли. Согласно мировому опыту, определены маршруты, которые лягут в основу Гранд-тура Казахстана. Это уже пользующиеся спросом, привлекательные маршруты», - сказал Талгат Аманбаев.

    Однако, по его словам, не все маршруты одинаково готовы принимать большое количество туристов в связи с отсутствием элементарных удобств. Это подтверждается проведенными в 2020 и 2021 годах исследованиями по инвентаризации объектов.

    «Здесь важна «командная работа» центра и местных исполнительных органов по развитию инфраструктуры вдоль маршрутов. В то же время нужно разнообразие услуг для туристов. Таким образом, «Kazakh Tourism» проведет диагностику и мониторинг, регионы возьмут на себя благоустройство маршрутов согласно единому плану. Кроме того, надеемся, что регионы поддержат в мероприятиях по повышению качества услуг, в решении проблем гидов и экскурсоводов, а также других проектов по развитию турпродуктов, таких как, обучение местных жителей или проведение информационных туров», - пояснил Талгат Аманбаев.

    Было отмечено, что развитие гранд-туров будет состоять из трех этапов:

    определение привлекательных маршрутов,

    благоустройство

    а также развитие наполнения маршрутов.

    А следующим этапом – продвигать разработанный Гранд-тур в целевых рынках, продуктоориентированный маркетинг.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Бизнес Туризм Минкультуры Общество
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