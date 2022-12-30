Определены лучшие преподаватели вузов по итогам 2022 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стали известны имена победителей конкурса «Лучший преподаватель вуза - 2022». Республиканская конкурсная комиссия выбрала лучших из лучших в профессии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

«Победителями стали 150 преподавателей 43 казахстанских вузов. Каждый из них получит премию в размере 2000 МРП, что составляет более 6 млн тенге. Помимо денежного поощрения победители конкурса «Лучший преподаватель вуза», получат нагрудный знак», - сообщили в министерстве.

Конкурс проводится ежегодно с целью повышения престижа профессии преподавателя и стимулирования их к дальнейшему профессиональному развитию.

«Всего в конкурсе участвовали 775 претендентов из 71 высшего учебного заведения страны. Оценивались такие показатели, как разработка и публикация электронных учебных ресурсов, учебных материалов, научные публикации в отечественных и международных журналах, наличие патентов на изобретение и т.д. Также оценивалось качество преподавания претендента, его труд по подготовке кадров в бакалавриате, магистратуре и докторантуре», - отметил вице-министр науки и высшего образования Куаныш Ергалиев.

Конкурс проходил на базе информационной системы МНВО РК, посредством которой участники могли наблюдать за прозрачностью всех этапов. Заявки и документы для участия в конкурсе «Лучший преподаватель вуза – 2022» также принимались в электронном формате. Это обеспечило прозрачность проведения конкурса. Также в состав комиссии были включены представители НПО, ассоциации вузов и эксперты в сфере образования.

Со списком победителей конкурса можно ознакомиться здесь.



