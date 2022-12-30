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    Определены лучшие преподаватели вузов по итогам 2022 года

    30 Декабря 2022, 15:59

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стали известны имена победителей конкурса «Лучший преподаватель вуза - 2022». Республиканская конкурсная комиссия выбрала лучших из лучших в профессии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

    «Победителями стали 150 преподавателей 43 казахстанских вузов. Каждый из них получит премию в размере 2000 МРП, что составляет более 6 млн тенге. Помимо денежного поощрения победители конкурса «Лучший преподаватель вуза», получат нагрудный знак», - сообщили в министерстве.

    Конкурс проводится ежегодно с целью повышения престижа профессии преподавателя и стимулирования их к дальнейшему профессиональному развитию.

    «Всего в конкурсе участвовали 775 претендентов из 71 высшего учебного заведения страны. Оценивались такие показатели, как разработка и публикация электронных учебных ресурсов, учебных материалов, научные публикации в отечественных и международных журналах, наличие патентов на изобретение и т.д. Также оценивалось качество преподавания претендента, его труд по подготовке кадров в бакалавриате, магистратуре и докторантуре», - отметил вице-министр науки и высшего образования Куаныш Ергалиев.

    Конкурс проходил на базе информационной системы МНВО РК, посредством которой участники могли наблюдать за прозрачностью всех этапов. Заявки и документы для участия в конкурсе «Лучший преподаватель вуза – 2022» также принимались в электронном формате. Это обеспечило прозрачность проведения конкурса. Также в состав комиссии были включены представители НПО, ассоциации вузов и эксперты в сфере образования.

    Со списком победителей конкурса можно ознакомиться здесь.
    Образование Вузы Миннауки и высшего образования РК Итоги 2022 года
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