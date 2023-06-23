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    Определены лучшие госслужащие Казахстана

    23 Июня 2023, 16:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Агентстве по делам государственной службы подвели итоги конкурса «Лучший государственный служащий года», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АДГС РК.

    Целью конкурса является формирование положительного имиджа государственной службы и выявление лучших госслужащих страны. В этом году для участия в конкурсе подали заявки 609 госслужащих со всех регионов страны. По условиям конкурса в нем могут принять участие административные государственные служащие корпуса «Б», имеющие безупречный стаж госслужбы не менее трех лет.

    Победители конкурса определяются решением региональных и республиканских комиссий. Состав комиссии были сформированы из представителей общественных объединений, НПО, СМИ, независимых экспертов и представителей госорганов.

    Участники, предложившие эффективное решение кейсовой задачи путем написания эссе на первом этапе, приглашались на второй этап – структурированное интервью с членами региональной комиссии.

    Кандидаты, успешно прошедшие интервью, допускались на республиканский этап. Участники, отобранные на республиканском этапе, выступали перед комиссией с презентацией по решению актуальных вопросов государственной службы и повышению эффективности государственного аппарата.

    Финалисты представили ряд предложений по дебюрократизации процессов, запуску специальных жилищных программ, внедрению института дебатов среди госслужащих и развитию цифровых инициатив в регионах, созданию туристских зон и др.

    Решением республиканской комиссии отобрано 30 лучших предложений и размещено для открытого онлайн голосования на телеграм-канале агентства «Qyzmet news».

    По результатам онлайн голосования и баллов по предыдущим этапам конкурса, решением заседания республиканской конкурсной комиссии определены 10 победителей. Самому младшему из победителей 26 лет, а самому старшему – 39.

    Победителями конкурса «Лучший государственный служащий года» признаны следующие участники:

    1. Нургалиева Шолпан Калидуллаевна – руководитель Тупкараганского районного отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Мангистауской области;

    2. Сауранбаев Мурагер Амангелдиевич – заместитель председателя Комитета международной информации Министерства иностранных дел;

    3. Кенжебаев Асхат Амангельдыулы – руководитель управления статистики департамента Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам по г. Аксу Павлодарской области;

    4. Сактаган Жарылкасын Талгатулы – главный специалист организационного отдела аппарата акима Карасайского района Алматинской области;

    5. Нурбайкызы Нургуль – главный специалист Байконурского городского суда департамента по Кызылординской области Судебной Администрации;

    6. Куанбаев Ертай Мубаракович – заместитель руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений Абайской области;

    7. Исабай Ерлан Аскарулы – руководитель отдела системы менеджмента и аналитической работы центральной таможенной лаборатории Комитета государственных доходов Министерства финансов;

    8. Абылкасымов Тамерлан Еркинович – главный инспектор по вопросам координации комиссии по терроризму при аппарате акима города Караганды;

    9. Тукибаев Сакен Галымулы – заместитель руководителя аппарата акима Жетысуской области;

    10. Лесбеков Динмухамед Махамедгапурулы – главный специалист отдела государственного экологического контроля – государственный экологический инспектор по городу Алматы департамента экологии по городу Алматы Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

    Победители конкурса были награждены нагрудным знаком «Жылдың үздік мемлекеттік қызметшісі» на мероприятии, посвященном Дню государственных служащих.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Госслужба
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