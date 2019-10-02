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    Определено место Головкина в рейтинге Pound-For-Pound

    2 Октября 2019, 21:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Портал Complex.com определил место казахстанского экс-чемпиона мира Геннадия Головкина в рейтинге боксеров вне зависимости от весовой категории. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Портал поставил Головкина на пятое место. «Головкин входит в ТОП-10, потому что он все еще продолжает держать свой уровень в 37 лет. Совершенно несправедливо, что он остался с ничьей и поражением после двух боев с «Канело». Его стиль боя по-прежнему радует толпу. С новым тренером мы посмотрим, есть ли у него новые хитрости. Но Головкин не дал причин, по которым его можно перестать считать одним из лучших», - говорится в сообщении.

    Отметим, что на первое место портал поставил украинского боксера Василия Ломаченко. Сауль «Канело» Альварес занимает вторую строчку в рейтинге.

    Фото: vk.com/ggolovkin

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Головкин
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