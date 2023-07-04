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    Определено количество грантов на подготовку госслужащих

    4 Июля 2023, 17:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году на подготовку государственных служащих выделяется 120 грантов на программы магистратуры и 12 грантов на программы докторантуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Завершился этап приема документов на обучение в Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан. Академия – высшее учебное заведение страны с особым статусом, осуществляющее подготовку, переподготовку и повышение квалификации государственных служащих. Прием документов на 2023-2024 годы осуществлялся с 3 апреля по 29 июня в онлайн формате на информационной платформе admission.apa.kz. В системе зарегистрировано 1410 человек, 890 претендента допущены к конкурсу, из них 855 примут участие в конкурсе на обучение по образовательному заказу», - сообщили в пресс-службе Академии государственного управления при Президенте РК.

    В учебном заведении уточнили, что количество допущенных к конкурсу в разрезе образовательных программ магистратуры:

    «Государственная политика» – 295;

    «Региональное развитие» – 221;

    «Экономика» – 104;

    «Управление человеческими ресурсами» – 134;

    «Государственное управление» – 63;

    «Международные отношения» – 11 претендентов.

    Количество допущенных к конкурсу в разрезе образовательных программам докторантуры:

    «Экономика» – 3;

    «Международные отношения» – 5;

    «Государственное управление» – 19 претендентов.

    Большая часть сдавших документы на обучение в Академии – государственные служащие, работающие в местных исполнительных органах. Местные исполнительные органы – 452;

    Центральные государственные органы – 213;

    Территориальные подразделения ЦГО – 175;

    Местные представительные органы – 15.

    По решению приемной комиссии гранты распределены следующим образом:

    по программам магистратуры:

    «Государственная политика» – 35;

    «Региональное развитие» – 26;

    «Экономика» – 15;

    «Управление человеческими ресурсами» – 16;

    «Государственное управление» – 21;

    «Международные отношения» – 7.

    по программам докторантуры:

    «Экономика» – 1;

    «Международные отношения» – 2;

    «Государственное управление» – 9.

    Автор:

    Серик Сабеков

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