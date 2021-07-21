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    Определен состав сборной Республики Казахстан на Паралимпийские игры

    21 Июля 2021, 12:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Определен состав сборной Республики Казахстан на Паралимпийские игры Токио-2020. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет.

    XVI Летние паралимпийские игры Токио - 2020 пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года, где честь Казахстана будут защищать 25 паралимпийцев по 7 видам спорта.

    Казахстанские паралимпийцы завоевали семь лицензий по плаванию, шесть лицензий по дзюдо, пять лицензий - на счету у пауэрлифтеров, три лицензии - у таеквондистов и две лицензии завоевали легкоатлеты.

    В первый раз казахстанские паралимпийцы завоевали лицензии в таких видах спорта как каноэ и пулевая стрельба.

    Двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Азии и двукратный чемпион Европы по пара таеквондо Домбаев Нурлан и серебряный призер XV летних Паралимпийских игр Рио-2016 Койшыбаева Раушан определены знаменосцами Паралимпийской сборной Казахстана в Токио-2020.

    Токио-2020 являются шестыми Паралимпийскими играми, в котором принимают участие спортсмены независимого Казахстана. За последние 25 лет Казахстан впервые отправляет больше двадцати спортсменов на Паралимпийские игры.

    Напомним, что в Атланте 1996 от нашей страны выступили 12 паралимпийцев, в Сидней 2000 – 2, в Афинах 2004 – 8, в Пекине 2008 – 3, в Лондоне 2012 – 7, в Рио 2016 – 10 и наконец 25 спортсменов из Казахстана примут участие в летних Паралимпийских играх Токио-2020.

    Состав сборной Республики Казахстан на Паралимпийские игры Токио-2020:

    Плавание:

    1. Жумагали Нурдаулет

    2. Советқанов Нурали

    3. Далиев Сиязбек

    4. Салимгереев Ержан

    5. Габидулина Зульфия

    6. Агалаков Роман

    7. Рахимбекова Алия

    Легкая атлетика:

    1. Мукашбеков Дастан

    2. Абылкасымқызы Салтанат

    Дзюдо:

    1. Аманжол Жанбота

    2. Байбатина Зарина

    3. Даулет Темиржан

    4. Федосова Даяна

    5. Сариев Ануар

    6. Смагулулы Ғалымжан

    Каноэ:

    1. Спатай Бейбарыс

    Таеквондо:

    1. Домбаев Нурлан

    2. Омирали Нышан

    3. Досмолова Камила

    Пауэрлифтинг:

    1. Дегтярев Давид

    2. Койшыбаева Раушан

    3. Хамаев Рахмеджан

    4. Абдыхалыкова Гульбану

    5. Солодухина Алина

    6. Жумабаева Айсулу

    Пара пулевая стрельба

    1. Жумабаева Айсулу

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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