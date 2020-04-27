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    Определен состав групп по хоккею на зимнюю Олимпиаду

    27 Апреля 2020, 21:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация хоккея (IIHF) объявила группы для зимних Олимпийских игр. Еще три мужские и три женские команды будут определены по итогам квалификационных турниров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Состав трех мужских и двух женских групп основан на рейтинге IIHF на 2020 год, опубликованном на этой неделе мировым руководящим органом. Никаких изменений в десятке лучших в мужском мировом рейтинге не произошло, в основном, в результате прекращения соревнований из-за распространения коронавируса. Пандемия COVID-19 заставила отменить чемпионат мира IIHF среди мужчин, который должен был пройти в Швейцарии в мае.

    Канада сохранила за собой первое место, опередив Россию, Финляндию и Швецию. США, Канада, Китай и Германия входят в группу А мужского турнира, а в группе B действующие олимпийские чемпионы России встретятся с Чехией, Швейцарией и командой, которая будет определена в отборочном турнире. В группу С входят Финляндия и Швеция, остальных участников определят два отборочных турнира. Три финальных места в мужских соревнованиях будут определены на финальном олимпийском квалификационном турнире, который пройдет с 27 по 30 августа, но на который может повлиять пандемия коронавируса.

    Шесть стран, занявшие первые шесть мест в женском рейтинге, также остались прежними: в 2020 году было проведено только два квалификационных турнира. Канада, США, Финляндия, Россия и Швейцария - пять лучших команд мира - будут соревноваться в группе А женского турнира в Пекине в 2022 году. Япония и Китай присоединятся к трем отборочным турнирам, которые будут определены в следующем году, в группе В.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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