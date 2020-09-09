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    Определен состав экипажа стартующего с Байконура корабля «Союз МС-17»

    9 Сентября 2020, 14:27

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Ближайший пилотируемый запуск космического корабля с космодрома «Байконур» назначен на 14 октября 2020 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В этот день на Международную космическую станцию(МКС) должен отправиться транспортный пилотируемый корабль (ТПК) «Союз МС-17» с международным экипажем на борту.

    8 сентября в Центре подготовки космонавтов имени (ЦПК) Ю.А. Гагарина в подмосковном Звездном городке завершилось заседание Главной медицинской комиссии, которая проанализировала данные медицинских обследований командиров и бортинженеров основного и дублирующего экипажей 64-ой экспедиции на МКС (МКС-64).

    По результатам заседания комиссии, космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков (основной экипаж МКС-64), а также Олег Новицкий и Петр Дубров (их дублёры) признаны годными к космическому полёту по состоянию здоровья, сообщает пресс-служба ЦПК им. Гагарина.

    Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-17» и международным экипажем в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта NASA Кэтлин Рубинс запланирован на 14 октября 2020 года с космодрома «Байконур».

    Традиционно на космодром для заключительного этапа предстартовой подготовки экипажи прибудут за несколько недель до старта.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
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