Оправдательный приговор в отношении подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки отменен

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Оправдательный приговор в отношении подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки из Целиноградского района Акмолинской области отменен судебной коллегией по уголовным делам Акмолинского областного суда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе Акмолинского областного суда, постановлением судебной коллегии по уголовным делам отменен оправдательный приговор Cпециализированного межрайонного суда по уголовным делам Акмолинской области (СМУС) в отношении мужчины и уголовное дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.

«Судебная коллегия удовлетворила апелляционную жалобу законного представителя потерпевшей и протест прокурора на приговор СМУС. 8 июня 2021 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Акмолинской области суд присяжных вынес оправдательный вердикт в отношении К. по делу об изнасиловании малолетней. На основании вердикта присяжных К. был оправдан за отсутствием события, связанного с совершением уголовного правонарушения по части 4 статьи 120 Уголовного кодекса «Изнасилование малолетней». Основанием отмены приговора послужили допущенные существенные нарушения процессуального закона при формировании коллегии присяжных заседателей и порядка исследования доказательств по делу», - отметили в пресс-службе Акмолинского областного суда.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области 12-летняя девочка подвергалась сексуальному насилию с декабря 2019 года по июнь 2020 года, преступления совершали трое местных мужчин в возрасте 25-26 лет. Одного из подозреваемых в изнасиловании оправдал суд присяжных, тогда как два других фигуранта по делу получили реальные сроки.



