Оправданный ранее экс-глава костанайского коммунального предприятия получил реальный срок

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Судебная коллегия по уголовным делам Костанайского областного суда не согласилась с оправдательным приговором суда первой инстанции в отношении экс-руководства и экс-сотрудников теплоэнергетической компании и отменила его, сегодня был вынесен новый приговор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Оправдательный приговор вынесен в отношении Плотникова по ст.ст.28 ч.5, 189 ч.4 п.2 УК ввиду отсутствия в его действиях состава уголовного правонарушения.

Обвинительный приговор вынесен Бекпаганбетову, ему назначено наказание по ст.361 ч.4 п.3 УК в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Зиннатуллину и Турлугулову вынесены обвинительные приговоры по ст.ст.28 ч.5, 361 ч.4 п.3 УК, им назначены наказания в виде 2 лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, с лишением права занимать материально-ответственные и административно-распорядительные должности.

При назначении наказания учтены в качестве смягчающего обстоятельства наличие малолетних детей у вышеуказанных и отсутствие отягчающих обстоятельств, сообщает пресс-служба облсуда.

Ранее сообщалось, что глава костанайской теплоэнергетической компании Аскар Бекпаганбетов предстал перед судом за растрату чужого имущества. Но позже был признан судом невиновным.

«Согласно обвинительному акту, ранее Бекпаганбетов обвинялся в том, что при пособничестве Плотникова, Турлугова и Зиннатуллина заключил договор с ТОО «А» на покупку 6 газомазутных горелок, в результате которого ими была допущена растрата государственных денежных средств на сумму 12 359 818 тенге. Подсудимые вину в предъявленном обвинении не признали полностью, просили их оправдать», - сообщили в суде.

Судом не был установлен умысел подсудимых на растрату госимущества, а также предварительный сговор и причинение ущерба. Заключение договора с ТОО «А», по мнению судьи, было вполне закономерным, так как других ценовых предложений на конкурс не поступало. Как сообщили в суде, интерес Бекпаганбетова состоял в экономии собственных средств предприятия и освоении выделенных средств. А Зиннатуллин и Турлугов, в свою очередь, имели предпринимательский интерес - получить прибыль. Приговором суда Бекпаганбетов, Плотников, Зиннатуллин и Турлугов признаны невиновными и оправданы за отсутствием в их действиях состава уголовного правонарушения.



