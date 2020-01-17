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    Оправданность оценки качества активов признается самими банками - Нацбанк

    17 Января 2020, 14:28

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Национальном банке Республики Казахстан отметили, что банки второго уровня (БВУ) признали оправданность и своевременность проведения оценки качества активов (ОКА, AQR), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С начала августа 2019 года Национальный банк совместно с независимым консультантом и аудиторскими компаниями приступил к процедурам AQR в 14 крупных БВУ, совместная доля которых составляет 87% от банковской системы.

    Отчет по результатам оценки качества активов БВУ был опубликован на сайте Нацбанка.

    «В январе-феврале 2020 года банки должны будут разработать детальные планы корректирующих мер, основываясь на перечне выявленных проблем. Оправданность и своевременность проведения AQR уже признается не только Национальным банком и международными финансовыми организациями, но и самими банками, вовлеченными в этот процесс», - заявили в Нацбанке.

    Как отметили в Нацбанке, полученные методология и знания в рамках AQR будут интегрированы в текущий надзорный процесс.

    По результатам AQR ожидаются совершенствование действующих бизнес-процессов банков согласно лучшей международной практике, активизация кредитования реальной экономики и улучшение качества предоставляемых услуг для населения Казахстана, а также прогнозируется улучшение инвестиционного климата Казахстана в целом.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Нацбанк Казахстана Банки Алматы
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