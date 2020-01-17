Оправданность оценки качества активов признается самими банками - Нацбанк

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Национальном банке Республики Казахстан отметили, что банки второго уровня (БВУ) признали оправданность и своевременность проведения оценки качества активов (ОКА, AQR), передает корреспондент МИА «Казинформ».

С начала августа 2019 года Национальный банк совместно с независимым консультантом и аудиторскими компаниями приступил к процедурам AQR в 14 крупных БВУ, совместная доля которых составляет 87% от банковской системы.

Отчет по результатам оценки качества активов БВУ был опубликован на сайте Нацбанка.

«В январе-феврале 2020 года банки должны будут разработать детальные планы корректирующих мер, основываясь на перечне выявленных проблем. Оправданность и своевременность проведения AQR уже признается не только Национальным банком и международными финансовыми организациями, но и самими банками, вовлеченными в этот процесс», - заявили в Нацбанке.

Как отметили в Нацбанке, полученные методология и знания в рамках AQR будут интегрированы в текущий надзорный процесс.

По результатам AQR ожидаются совершенствование действующих бизнес-процессов банков согласно лучшей международной практике, активизация кредитования реальной экономики и улучшение качества предоставляемых услуг для населения Казахстана, а также прогнозируется улучшение инвестиционного климата Казахстана в целом.



