Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Политика

    Оппозиция выдвинула своего кандидата в Президенты РК

    1 Октября 2022, 13:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Общенациональная социал-демократическая партия выдвинула своего кандидата в Президенты Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в штабе партии, оппозиция вступила в президентскую гонку, кандидатом от оппозиции стал Нурлан Ауесбаев.

    Нурлану Ауесбаеву 65 лет. Он родился 17 мая 1957 года в Южно-Казахстанскй области (ныне Туркестанская), является председателем астанинского филиала Общенациональной социал-демократической партии, по специальности – юрист-экономист.

    Ранее сообщалось, что народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» выдвинула своего кандидата на внеочередные выборы Президента Республики Казахстан. На внеочередном XX съезде партии делегаты проголосовали за кандидатуру Жигули Дайрабаева.


    Фото: informburo.kz

    Автор:

    Серик Сабеков

    Выборы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты Турции
    Второй тур президентских выборов в Турции будет проведен 28 мая
    Выборы президента Турции: подсчитано 99,38% голосов
    Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    4 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    5 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    Новости партнеров