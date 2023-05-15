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    Оппозиционная партия сенсационно победила на парламентских выборах в Таиланде

    15 Мая 2023, 15:16

    БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - Оппозиционная партия «Движение вперед», призывающая к радикальной реформе институтов страны, одержала сенсационную победу на парламентских выборах в Таиланде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Первые результаты голосования показывают, что партия «Движение вперед» превзошла все прогнозы и получила 151 из 500 мест в нижней палате парламента Таиланда.

    Это на 10 мест больше, чем у партии Pheu Thai, возглавляемой дочерью экс-премьер-министра Таксина Чинаватры.

    BBC News отмечает, что правящая коалиция получила лишь 15% мест.

    Аналитики уже называют состоявшиеся выборы и их результат «политическим землетрясением», которое представляет собой значительный сдвиг в умах общественности.

    Тайские социальные сети описывают победу партии «Движение вперед» как «ветер перемен» и «рассвет новой эры».

    42-летний лидер партии «Движение вперед» Пита Лимджароенрат, выпускник Гарвардского университета, написал в Twitter, что он «готов» стать 30-м премьер-министром страны. «У нас одинаковые мечты и надежды. И вместе мы верим, что наш любимый Таиланд может стать лучше, и изменения возможны, если мы начнем работать над ними сегодня», — написал он.

    Для того, чтобы стать премьер-министром Таиланда, кандидатура Питы Лимджароенрата должна быть избрана как нижней, так и верхней палатой парламента страны.

    По его словам, партия создаст шестипартийную правящую коалицию, в которую уже была приглашена партия Pheu Thai, занявшая второе место.

    В прошедших 14 мая парламентских выборах приняли участие 38,5 млн избирателей по всему Таиланду.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Мировые новости
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