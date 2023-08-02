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    Опоздавшая на рейс Астана-Шымкент пассажирка напала на сотрудницу авиакомпании

    2 Августа 2023, 17:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Серьезные телесные повреждения нанесла сотруднице FlyArystan опоздавшая на рейс пассажирка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

    «23 июля 2023 года пассажир авиакомпании FlyArystan опоздала на рейс Астана-Шымкент. Требуя пропустить ее на рейс, женщина выражалась нецензурной бранью и напала на сотрудницу FlyArystan», - проинформировали в авиакомпании.

    В ходе выяснения всех обстоятельств было установлено, что пассажирка начала кидать тяжелые предметы в сотрудников FlyArystan на стойке регистрации, после отказа принять на рейс по причине опоздания. Пассажирка вела себя агрессивно и нанесла серьезные телесные повреждения, утверждают в компании. На данный момент авиакомпания оказывает максимальную поддержку сотруднице в реабилитации, а также работает над привлечением к ответственности деструктивного пассажира.

    «Наши сотрудники заслуживают право на безопасную рабочую среду. Мы не приемлем нападения и оскорбления. Почему 170 пассажиров должны ждать одного опоздавшего? Мы сделаем все возможное, чтобы привлечь этого пассажира к полной ответственности, и чтобы этот пассажир больше никогда не мог воспользоваться нашими услугами», - сообщил управляющий директор FlyArystan Эдриан Хамильтон-Маннс.

    В авиакомпании напомнили, что правило и сроки своевременного прибытия на рейс закреплены законодательством Казахстана. Соблюдение данных сроков критично в авиационной отрасли для обеспечения безопасного полета.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Происшествия Транспорт Аэропорт Авиация
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