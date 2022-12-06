Опорная школа села Улытау намерена быть в числе лучших в регионе

Сегодня презентовали проект «Развитие потенциала опорных школ в сельской местности» в стенах Улытауской школы №1. Проект направлен на повышение качества образования, внедрение наилучших педагогических практик и обеспечение необходимой материально-технической базой опорных школ.

«На сегодняшний день мы можем сказать, что в нашей школе созданы все условия, чтобы быть в числе лучших в регионе. Благодаря проекту у наших учеников появилась возможность изучать естественные науки в современных лабораториях, практиковать новые технологии в оборудованных мастерских, снимать социальные ролики в профессионально оснащенной телестудии. Мы особое внимание уделяем уровню подготовки самих учителей. Например, в рамках совместного проекта запущена программа стажировки учителей опорных сельских школ на базе НИШ», – говорит директор школы Ж. Тулегенова.

В школе оснащены 34 учебных кабинета, STEM лаборатория, арт-студия и мастерские. Финансирование в 250 млн тенге осуществлено в рамках фонда «Қазақстан Халқына». Компания Beeline Kazakhstan выступила донором проекта.

Силами фонда устойчивого развития образования и специалистов партнера проекта АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» завершены работы по анализу образовательной среды и качества преподавания в школе. На основе результатов данного анализа сформированы рекомендации по развитию школы. Интенсивная программа для педагогического состава будет проводиться до февраля 2023 года. После ее завершения школа перейдет на трехлетнее методологическое сопровождение до 2025 года.

«Прежде всего надо поднимать, что почти половина людей Казахстана живут в сельской местности. Поэтому сельские школьники должны иметь равные возможности с городскими. Мы занимаемся развитием опорных школ, без которых поднять сельское образование невозможно. Наш проект охватывает 17 областей Казахстана, в которых обучается около 13 тысяч детей и работает порядка 2 тысяч учителей», – рассказывает Данияр Токтарбаев, директор фонда устойчивого развития образования.

В Улытауской школе обучаются около 400 детей.

«Нас трое в семье. Все мы учимся в школе №1. Если раньше мы радовались отмене занятий, то сейчас уроки вызывают только восторг и мы не хотим пропускать школу. Тут новая мебель, поставили настольные игры в коридорах, просторная библиотека, мягкие диванчики у входа. Мне очень нравится. У нас самые лучшие учителя. Хочется учиться и учиться», – поделилась ученица шестого класса А. Бейсалы.





