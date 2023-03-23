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    Оползень сошел в Кыргызстане, эвакуированы жители 18 домов

    23 Марта 2023, 10:24

    БИШКЕК. КАБАР- КАЗИНФОРМ - В Узгенском районе Ошской области сошел оползень объемом примерно 1 млн кубометр. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

    По данным Министерства чрезвычайных ситуаций КР, эвакуированы жители 18 домов, находящихся в 300 метрах от схода оползня.

    «Службой общественной безопасности Узгенского района объявлена тревога, проводятся профилактические мероприятия», - говорится в сообщении.

    Отмечается, что оползень начал активизироваться весной 2017 года. Сотрудниками департамента мониторинга и прогнозирования МЧС КР 5 сентября 2022 года было вынесено заключение о необходимости переселения жителей 18 жилых домов, признанных опасными.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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