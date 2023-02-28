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    Оползень сошел в коттеджном городке в Алматинской области

    28 Февраля 2023, 09:51

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Самопроизвольный сход грунта произошел в коттеджном городке Бурабай, расположенном в поселке Бесагаш Талгарского района Алматинской области. Жертв и пострадавших нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео появилось в Сети. В ДЧС Алматинской области сообщили, что 27 февраля в 09:50 на пульт дежурной части департамента поступила информация о том, что в коттеджном городке Бурабай села Бесагаш предварительно в связи с выпадением осадков в виде дождя и снега с 25 на 26 февраля произошло переувлажнение почвы, в результате чего произошел самопроизвольный сход грунта со склона горы в сторону двух частных жилых домов по улице Баянаул через защитное ограждение - бетонную подпорную стену.

    «Сошедший грунт, повредив оконные проемы одного из домов, зашел во внутренние помещения. В другом доме от удара появились трещины в стенах. Жертв и пострадавших нет. На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники департамента по ЧС, ГУ «Казселезащита», местных исполнительных органов. Создана комиссия по установлению точной причины происшествия и причиненного ущерба», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

    Ориентировочный объем сошедшего грунта составляет 360 кубометров. Четверо жильцов одного из домов находятся у соседей, пятеро жильцов другого - в Алматы.

    Фото: instagram.com/kris_p_talgar

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Происшествия Видео
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