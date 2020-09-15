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    Оползень сошел в горах Кыргызстана: заблокирована дорога, разрушены линии электропередач

    15 Сентября 2020, 15:20

    БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - На автодороге Дыйкан – Кара-Кече в Кыргызстане сошел оползень одной из частей горы Кара-Кече, сообщает пресс-служба Минтранса КР. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

    «Оползень перекрыл русло реки Кара-Кече, разрушил линии электропередач и заблокировал дорогу Дыйкан - Кара-Кече на этом участке. По решению комиссии по Гражданской защите Джумгальского района дорога временно закрыта в связи с опасностью проезда этого участка», - говорится в сообщении. На месте работает комиссия по гражданской обороне.

    Как сообщили агентству «Кабар» в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, в результате оползня на 37 км автодороге Дыйкан – Кара-Кече в Нарынской области погибших нет.

    По информации Министерства чрезвычайных ситуаций, объём сошедшей земляной массы с камнями составляет порядка 900 тыс. квадратных метров.

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    Происшествия Кыргызстан
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