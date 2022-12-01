Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Оползень сошел на шоссе в Бразилии: жертвы и десятки пропавших без вести

    1 Декабря 2022, 16:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По меньшей мере два человека погибли и десятки пропали без вести после того, как оползень обрушил участок шоссе в штате Парана на юге Бразилии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    По данным властей, около 20 легковых и грузовых автомобилей были смыты грязевыми потоками, хлынувшими вниз по крутому склону после проливного дождя.

    Спасатели говорят, что плохая погода и удаленность места происшествия осложнили поисковые работы.

    По данным пожарных, пропавшими без вести числятся от 30 до 50 человек. В надежде найти выживших были задействованы беспилотники с тепловизорами

    Фото: AFP PHOTO / SANTA CATARINA FIRE DEPARTMENT
    Происшествия Мировые новости Бразилия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Авария ликвидирована, подача газа возобновлена – акимат Алматинской области
    Очередная крупная авария произошла на водопроводе в Петропавловске
    Экс-аким Павлодарской области извинился перед жителями Экибастуза
    Землетрясение произошло в 280 км от Алматы
    Популярное
    1 Новый аким назначен в СКО
    2 Премьер-Министр РК прибыл в Экибастуз
    3 Олег Крук назначен временно исполняющим обязанности акима Павлодарской области
    4 Кумар Аксакалов назначен акимом Костанайской области
    5 Марат Султангазиев переназначен акимом Алматинской области
    Новости партнеров