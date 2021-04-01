ОПМ проводят пограничники в Мангистауской и Атырауской областях

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - С 1 апреля 2021 года департаментами ПС КНБ по Мангистауской и Атырауской областям с привлечением пограничников из других регионов и совместно с коллегами из Российской Федерации проводится совместное оперативное профилактическое мероприятие. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

«Цель - профилактика противоправных рисков в пограничном пространстве. Одновременно принимается участие в акции правоохранительных и иных уполномоченных органов «Бекіре» по пресечению фактов незаконного оборота морской фауны», - говорится в распространенном сообщении.