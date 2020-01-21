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    ОПМ «Автобус» в ВКО: 11 должностных лиц привлекли к административной ответственности

    21 Января 2020, 23:20

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские Восточно-Казахстанской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Автобус», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

    В полиции пояснили, что в период проведения ОПМ «Автобус» с 15 по 17 января 2020 года инспекторы административной и патрульной полиции уделяли особое внимание техническому состоянию автобусов и соответствию их установленным требованиям.

    «Так, 436 автобусов были проверены на предмет соответствия состояния отопления, электрооборудования. 11 должностных лиц автобусных парков привлечены к административной ответственности. 17 автобусов помещено на штрафстоянки в связи с запретом на эксплуатацию», - пояснили в пресс-службе ДП ВКО.

    При этом дополнительно было проверено техническое состояние и экипировка 115 школьных автобусов.

    «В управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата ВКО направлены дополнительные предложения по улучшению автодорожной инфраструктуры у объектов образования», - отметили в полиции.

    К слову, сотрудники полиции также выявили ряд правонарушений правил дорожного движения водителями автобусов: на маршруты выезжали 16 автобусов, не прошедших государственный или обязательный технический осмотр, 14 водителей управляли общественным транспортом, нарушая режим труда и отдыха. За превышение установленной скорости привлечены к административной ответственности 17 водителей автобусов, за пользование телефоном при управлении транспортным средством - 102.

    Автор:

    Руслан Шакабаев

    ВТО Транспорт МВД РК
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