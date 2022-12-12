Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.17 eur/kzt 495.5

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 67.74
Прогноз погоды
Астана-9-11℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Жамбылская область

    ОПМ «Автобус»: 29 руководителей автобусных парков в Таразе привлекли к ответственности

    12 Декабря 2022, 22:45

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Итоги оперативно-профилактического мероприятия «Автобус» подвели в Жамбылской области. Полицейские выявили свыше 1 600 правонарушений, совершенных водителями автобусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На автодорогах республиканского, местного значения, а также на улично-дорожной сети региона, с 5 по 11 декабря полицейские выявляли нарушения Правил дорожного движения общественным транспортом, проводили работу по профилактике подобных нарушений, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. - В результате выявлено 1 612 нарушений Правил дорожного движения, совершенных водителями транспортных средств (автобусов), занимающихся перевозкой пассажиров и багажа».

    В ходе рейдов зарегистрировано 83 факта переоборудования автотранспорта без соответствующего разрешения, 29 случаев незаконной перевозки пассажиров.

    За пользование сотовыми телефонами при управлении автотранспортом патрульные полицейские привлекли к административной ответственности 181 нарушителя, за нарушения правил маневрирования – 331 водителя. За выпуск на линию технически не исправного транспорта сотрудники дорожно-технической инспекции привлекли к ответственности 29 ответственных должностных лиц автобусных парков. На штрафную стоянку водворено 42 единицы общественного транспорта, пояснили в ведомстве.

    Перед выездом на линию сотрудники административной полиции подвергали проверке техническое состояние автобусов, соответствие их установленным требованиям обеспечения безопасности дорожного движения, наличие у водителей регистрационных документов, выявление фактов эксплуатации автобусов с нарушениями требований нормативов и стандартов, незаконное переоборудование транспортных средств.

    Департамент полиции Жамбылской области обращает внимание водителей автобусов на соблюдение Правил дорожного движения РК, перевозку пассажиров в строгом соблюдении предъявляемых требований. Кроме того, предупреждает водителей быть особо внимательными на дорогах в зимний период, строго соблюдать правила дорожного движения и перед дальними поездками обязательно проверять техническое состояние машины

    Как сообщалось, состояние пассажирского транспорта проверяли жамбылские полицейские в ходе ОПМ «Автобус». В первый день выявили выехавшие на маршруты 16 автобусов без техосмотра, 10 переоборудованных автобусов. Шесть должностных лиц привлекли к адмответственности за выпуск на линию технически неисправных автобусов, 8 водителей - по статье 590 части 5 КоАП РК за управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям техрегламентов, национальных стандартов, а также за наличие неисправностей.

    Главная цель профилактического мероприятия «Автобус» - снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта и обеспечение безопасности пассажиров, отметили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.


    Фото: ДП Тараза

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Транспорт МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Около 700 нарушений допустили за неделю водители автобусов в СКО
    Полицейские изъяли почти полтонны наркотиков в Жамбылской области
    Свыше 200 нарушений в работе водителей автобусов выявили в Костанае
    30 единиц снегоуборочной техники вышли на улицы Тараза
    Популярное
    1 Масштабные кадровые перестановки ожидаются в Казахстане в 2023 году
    2 Началось расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК
    3 Более тысячи жителей Павлодарской области стали жертвами интернет-мошенников
    4 Непобежденный чемпион из Казахстана нокаутом выиграл десятый бой в профи
    5 Три кандидата в депутаты Сената Парламента зарегистрированы от Карагандинской области
    Новости партнеров