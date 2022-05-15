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    Оплывина разрушила дом в Текели - спасатели ищут пятилетнюю девочку

    15 Мая 2022, 17:57

    ТЕКЕЛИ. КАЗИНФОРМ - В городе Текели Алматинской области произошла оплывина - грязевая масса, предварительно длиной 50 метров, шириной 25 метров, высотой 3,5 метра, объемом 4375 куб.м. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

    В результате разрушен один частный жилой дом, один дом затопило грязевой массой, еще четыре дворовых территории жилых домов частично затопило грязевой массой и перекрыло улицу Конаева. Со слов очевидцев, в доме, который был разрушен полностью, должна была находиться 5-летняя девочка, остальные жильцы домов находятся в безопасном месте.

    На месте происшествия организован штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации во главе с начальником ДЧС Алматинской области.

    В поисково-спасательных работах и ликвидаций последствий ЧС задействованы: ДЧС (81 сотрудник и 16 ед. техники, 1 кинологический расчет), местные исполнительные органы (30 работников и 6 ед.техники, 2 погрузчика, 4 КамАЗа, 1 кран), Казселезащита МЧС (9 работников, 4 ед.техники). ГОП (40 сотрудников, 7 ед.техники), БСМП (три кареты скорой помощи).

    С помощью беспилотного летательного аппарата ДЧС с установленным тепловизором проводится аэровизуальной облет места ЧС и поиск с применением носимых тепловизоров.

    В ДЧС Алматинской области развернута работа горячей линии: 8 (7282) 22-02-18, 22-02-13. На месте организована работа психологической службы.

    Предварительные причины: прошедшие осадки в виде дождя в период с 01:30 до 13:00 15.05; возможное переувлажнение грунта в результате поврежденной водопроводной трубы.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматинская область Происшествия МЧС
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