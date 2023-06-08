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    Оплату услуг патронатных воспитателей повысили в Казахстане

    8 Июня 2023, 14:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По инициативе Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК с июня повышен размер оплаты услуг патронатных воспитателей. Так, если раньше размер оплаты их услуг составлял 60 тысяч тенге, то теперь он увеличивается до 35 месячных расчетных показателей, то есть более 120 тысяч тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    По словам председателя комитета Насымжан Оспановой, семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей является одним из приоритетных направлений государственной политики. Повышение размера оплаты услуг патронатных воспитателей позволит достичь ряда результатов.

    «Мы предполагаем, что повышение оплаты услуг патронатных воспитателей будет способствовать улучшению уровня жизни детей, воспитывающихся в этих семьях», – отметила Насымжан Оспанова.

    На сегодня в стране существуют четыре альтернативные формы семейного устройства: усыновление, опека (попечительство), патронат и приемная семья. В различных интернатных организациях воспитываются более трех тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

    За последние 10 лет количество воспитанников детских домов снизилось в 3 раза, а количество самих детских домов в 2,5 раза. Этому способствовали результаты проводимой политики деинституционализации интернатных организаций, введение альтернативных форм семейного устройства, материальная поддержка семей, воспитывающих детей-сирот.

    Для дальнейшей эффективной реализации инициатив в этом направлении министерством проведена работа по внесению изменений в Положение о патронатном воспитании. В результате законодательно урегулирован вопрос повышения оплаты труда патронатных воспитателей.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Общество Минпросвещения РК
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