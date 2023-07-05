Оплату комуслуг социально уязвимым слоям будут компенсировать в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Социальная помощь на компенсацию повышения тарифов будет выплачиваться по заявлению представителей социально уязвимых слоев населения. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил руководитель управления занятости и социальных программ Алматы Бауржан Жаубасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как стало известно ранее, при переходе на новую тарифную политику по программе «Тариф в обмен на инвестиции» будут учитываться интересы малоимущих слоев населения.

«Мы понимаем, что есть большая необходимость повышения тарифа на фоне высокого износа коммунальной инфраструктуры, но при этом поддержка социально уязвимых слоев населения для акимата Алматы всегда стоит в приоритете. Начиная с мая 2023 года, по поручению акима Алматы, мы начали разработку алгоритма компенсаций для поддержки социально уязвимых слоев населения (СУСН), который, мы предполагаем, поддержит и маслихат города», - поделился Бауржан Жаубасов.

По сведению спикера, размер социальной помощи будет составлять 0,5 МРП (1725 тенге). На эти цели до конца года потребуется 2 729 млн тенге, ежемесячно 546 млн тенге.

Повышение тарифа для физических лиц в среднем по квитанции с квартиры квадратурой 70 квадратных метров будет составлять 10%. Компенсация в размере 0,5 МРП будет покрывать разницу повышения тарифов на 12 позиций (водоснабжение, водоотведение, газ, отопление и т.д.), то есть все 100% повышения. С квадратуры 40 квадратных метров – 110%.

«В целях реализации вышеуказанных мер разработан проект решения маслихата Алматы «Правила оказания социальной помощи на компенсацию повышения тарифов на коммунальные услуги отдельным категориям нуждающихся граждан», который находится на согласовании, будет внесен на утверждение маслихата к 5 августа 2023 года. Данные Правила будут действовать до конца текущего года, дальнейшее продление будет рассмотрено с учетом бюджета 2024 года», - добавил спикер.

Как отмечается, прием документов и выплата будут производиться районными аппаратами акима города на счета заявителей через банки второго уровня.

По данным управления, в городе проживает 316 388 граждан, относящихся к категории СУСН, из них ветераны ВОВ - 54 человека (0,02%); ветераны боевых действий на территории других государств - 2978 человек (0,94%); приравненные по льготам к ветеранам ВОВ - 1538 человек (0,48%); лица с инвалидностью первой и второй групп – 28 433 человека (8,9%); семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью – 8591 человек (2,71%); многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа», многодетные семьи – 35 562 (11,2%); семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасении человеческой жизни, при охране правопорядка - 534 человека (0,16%), пенсионеры по возрасту - 237 740 человек (75,1%).

Ранее мы писали о том, как изменятся тарифы на комуслуги в Алматы.