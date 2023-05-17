Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Актюбинская область

    Оплата за проезд в автобусах может вырасти в Актюбинской области

    17 Мая 2023, 14:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Оплата за проезд в общественном транспорте Актюбинской области может вырасти. Об этом заявил глава региона Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Перевозчик просит поднять тариф на проезд в общественном транспорте до 200 тенге. Часть маршрута субсидируется, 4 млн тенге в этом году выделяется. С чем связано такое подорожание?» - спросила представитель СМИ на брифинге в СЦК.

    «Первый вопрос – большой дефицит в обеспечении самим транспортом. У нас есть договоренность – обеспечить до 100 автобусов. Первая партия уже прибыла – это 10 автобусов. Тариф – такой болезненный вопрос. Мы должны его решить совместно с общественным советом, с депутатами городского маслихата. Думаю, в отношении тарифа они примут соответствующие меры», - сказал на брифинге в СЦК аким Актюбинской области Ералы Тугжанов.

    Глава региона объяснил, почему может подняться тариф на проезд в общественном транспорте.

    «Тариф может подняться. Чтобы обеспечить безопасность граждан, автобусы должны этому соответствовать, а это связано с повышением цен на тарифы. То есть, повышение цен на тарифы закономерно из-за роста цен. Однако есть управление экономики. Мы не сомневаемся, что они утвердят реальную цену на тарифы», - прокомментировал Ералы Тугжанов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Актюбинская область Акимат Транспорт Ералы Тугжанов
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ералы Тугжанов о влиянии нефтяных компаний на месторождение «Кок жиде»: Со временем вода станет намного дороже, чем нефть
    Крупный инвестор намерен инвестировать 1,1 трлн тенге в Актюбинскую область
    Завод по производству теплоизоляционных материалов из овечьей шерсти построят в Актюбиской области
    На автодороге Кандыагаш - Шалкар впервые за 30 лет начнутся ремонтные работы
    Популярное
    1 Алмас Батанов назначен заместителем акима Алматинской области
    2 Начато досудебное расследование в отношении Алии Кожабаевой - Антикор
    3 ЧМ-2023 по хоккею: где и когда покажут матч Канада - Казахстан
    4 20 водителей оштрафовали за дополнительные бензобаки в Жамбылской области
    5 Онлайн прием на госслужбу начинают внедрять в Казахстане
    Новости партнеров