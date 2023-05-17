Оплата за проезд в автобусах может вырасти в Актюбинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Оплата за проезд в общественном транспорте Актюбинской области может вырасти. Об этом заявил глава региона Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Перевозчик просит поднять тариф на проезд в общественном транспорте до 200 тенге. Часть маршрута субсидируется, 4 млн тенге в этом году выделяется. С чем связано такое подорожание?» - спросила представитель СМИ на брифинге в СЦК.

«Первый вопрос – большой дефицит в обеспечении самим транспортом. У нас есть договоренность – обеспечить до 100 автобусов. Первая партия уже прибыла – это 10 автобусов. Тариф – такой болезненный вопрос. Мы должны его решить совместно с общественным советом, с депутатами городского маслихата. Думаю, в отношении тарифа они примут соответствующие меры», - сказал на брифинге в СЦК аким Актюбинской области Ералы Тугжанов.

Глава региона объяснил, почему может подняться тариф на проезд в общественном транспорте.

«Тариф может подняться. Чтобы обеспечить безопасность граждан, автобусы должны этому соответствовать, а это связано с повышением цен на тарифы. То есть, повышение цен на тарифы закономерно из-за роста цен. Однако есть управление экономики. Мы не сомневаемся, что они утвердят реальную цену на тарифы», - прокомментировал Ералы Тугжанов.



