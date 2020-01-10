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    Оплачиваемую волонтёрскую работу предлагают студентам в Актобе

    10 Января 2020, 01:19

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Оплачиваемую волонтёрскую работу предлагают студентам крупнейших 4 вузов в Актобе. Об этом рассказали в молодежном ресурсном центре города, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Этот год объявлен Годом волонтёра. Согласно Посланию Главы государства для поддержки волонтерского движения в этом году выделены квоты. Студентам-волонтёрам ежемесячно будет оплачиваться 57 тысяч тенге. На 2020 год для студентов 4 вузов Актобе - университета имени Кудайбергена Жубанова, университета имени Сактагана Баишева, медицинского университета, казахстанско-российского университета «Нур» выделены 244 квоты. Это означает, что студенты этих вузов могут получать зарплату, занимаясь волонтёрской работой. Мы ищем 100 таких волонтёров, которые бы помогали в работе с пожилыми людьми», - сказал руководитель городского молодежного ресурсного центра Жандос Табылганов.

    Для того чтобы стать волонтёром, студентам надо зарегистрироваться на сайте www.qazvolunteer.kz, а затем обратиться в ресурсный центр в здание городского акимата. После выполнения работы студенту будет начисляться зарплата.

    «Наш ресурсный центр занимается работами по очистке дворов от снега пожилых, одиноких актюбинцев, ветеранов, тружеников тыла. Мы помогли и очистили 50 дворов, но заявки продолжают поступать. Необходимо помочь еще 100 актюбинцам в расчистке дворов от снега», - добавил Ж. Табылганов.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Вузы Социальная поддержка Общество
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