Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.84 eur/kzt 483.47

    rub/kzt 4.9 cny/kzt 61.28
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Опийный мак выращивал в огороде житель Шымкента

    26 Июня 2023, 20:18

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Почти полтысячи кустов опийного мака нашли в огороде у шымкентца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Посев наркосодержащего растения сотрудники Каратауского РУП выявили при проведении рейдовых обходов в рамках ОПМ «Карасора». Безработный мужчина выращивал запрещенное растение у себя в огороде вместе с овощами. Всего оперативники изъяли около 500 кустов опийного мака.

    Данный факт зарегистрировали по статье 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». Судом мужчина отпущен под залог.

    В настоящее время проводится досудебное расследование.

    Полицейские предупреждают, что за посев и выращивание наркосодержащих растений законом предусмотрена уголовная ответственность.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Шымкент Борьба с наркотиками
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глушили рыбу электрическим током: в Жамбылской области выявлен факт браконьерства
    Специальная пограничная операция: задержаны более 200 нарушителей, изъяты наркотики и оружие
    Употребляющего синтетический наркотик пассажира авто сняли дорожные камеры в Шымкенте
    Правительство РК утвердило Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом
    Популярное
    1 Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
    2 Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
    3 Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
    4 Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
    5 Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне