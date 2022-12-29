Опий сбывал в столице 53-летний астанчанин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Наркосбытчика задержали полицейские Астаны. Мужчина сбывал опий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности столичного департамента полиции проведена спецоперация по задержанию лица, занимавшегося изготовлением наркотиков на территории столицы.

В ходе проведения оперативных мероприятий задержан ранее неоднократно судимый 53-летний житель столицы. При обыске задержанного по месту жительства были изъяты приспособления для изготовления и употребления наркотических средств.

Установлено, что он причастен к сбыту наркотического средства «экстракционный опий» в крупном размере. Задержанный дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по статье 297 части 2 УК РК «Незаконные приобретение, хранение, перевозка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, в крупном размере». Подозреваемый водворен визолтяор временного содержания департамента полиции города Астаны. Ведется следствие по установлению соучастников наркопреступлений, причастных к поставке и сбыту наркотиков на территории столицы.





Фото: polisia.kz



