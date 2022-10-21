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    ОПГ в Алматы причинило ущерб государству в 39 млрд тенге – Агентство по финмониторингу

    21 Октября 2022, 09:41

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Досудебное расследование в отношении пяти членов ОПГ завершено департаментом АФМ по городу Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

    Установлено, что члены группы в период с 2018 по 2020 годы выписали фиктивные счета-фактуры через подконтрольные им 25 компаний на сумму почти 135 млрд тенге, при этом причинив ущерб государству на сумму около 39 млрд тенге в виде неуплаченных налогов в бюджет контрагентами-покупателями.

    Следствием также установлено, что денежные средства контрагентов-покупателей, поступивших на банковские счета подконтрольных компаний, выводились за пределы Республики, путем заключения мнимых контрактов с иностранными компаниями, где сумма невозвращенных средств в иностранной валюте составила 6,6 млн долларов США.

    Приговором суда все пятеро обвиняемых признаны виновными и приговорены к различным срокам наказания в виде лишения свободы от пяти до семи лет.

    Конфискованные денежные средства в сумме более 65 тыс. долларов США и 20 млн тенге обращены в доход государства.


    Кадр из видео

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Алматы Борьба с преступностью Экономика
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