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    ОПГ, сбывавшую наркотики через интернет-магазин, ликвидировали в Павлодарской области

    14 Августа 2023, 19:23

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Павлодарской области в результате длительной разработки и комплекса оперативно-следственных мероприятий, согласованных с прокуратурой, пресекли деятельность устойчивой преступной группы, занимавшейся сбытом наркотиков через интернет-магазин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Специально созданными следственно-оперативными группами при силовой поддержке бойцов подразделений спецназначения на территории городов Павлодар и Экибастуз проведены одновременные задержания участников данного криминального бизнеса.

    Оперативники установили организатора, а также предварительно четырех человек, причастных к незаконному сбыту марихуаны посредством интернет-магазина в приложении Telegram. В их числе бухгалтер, администратор интернет-наркомагазина, фасовщик и закладчик.

    В результате проведенных по четырем адресам обысков обнаружено и изъято более 9 килограммов марихуаны, в том числе расфасованных по закладкам, различные приспособления для фасовки и употребления наркотиков, техника и мобильные телефоны с документальным подтверждением причастности к криминальному бизнесу, а также записи о движении денежных средств по интернет-магазину.

    Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Начато досудебное производство по статье 297 части 3 УК РК «Незаконные изготовление, хранение, перевозка в целях сбыта, либо сбыт наркотических средств».

    Проводятся дальнейшие оперативные и следственные мероприятия. Назначены соответствующие экспертизы. Планируется возбуждение уголовного дела за создание и участие в организованной преступной группе.

    Данные преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, в особо крупном размере, посредством использования электронных информационных ресурсов наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества, напомнили в полиции.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Видео МВД РК Борьба с наркотиками Павлодар Экибастуз
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