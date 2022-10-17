ОПГ с крупной партией наркотиков и оружием ликвидировали в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Организованную преступную группу из пяти человек с крупной партией наркотиков и оружием ликвидировали в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области пресекли деятельность преступной группы, состоящей из пяти жителей Шуского района. С начала мая этого года ОПГ занималась заготовкой, транспортировкой и сбытом наркотических средств растительного происхождения (марихуана, гашиш) в другие регионы страны.

14 октября после проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий осуществлено одновременное задержание всех участников организованной преступной группы, также в ходе обысков изъяли крупную партию наркотиков общим весом свыше 100 кг, автомат АКСУ и более 30 патронов калибра 5,45 мм.

В отношении членов данной ОПГ начаты досудебные расследования по части третьей статьи 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов», части четвертой статьи 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта» и статьи 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

В настоящее время все задержанные согласно статье 128 УПК РК водворены в изолятор временного содержания.

Кроме того, 16 октября сотрудники ДП Жамбылской области на территории областного центра обнаружили схрон оружия, где были изъяты автомат Калашникова, двуствольное охотничье ружье ТОЗ-63, обрез двуствольного ружья 16 калибра ИЖ-58 и свыше 90 патронов калибра 5.45. Назначена судебно-баллистическая экспертиза.

Всего с начала года в Жамбылской области из незаконного оборота изъято 605 единиц огнестрельного оружия, из них 376 – похищенные из объектов ОВД, еще 229 относятся к иному криминальному оружию.

Изъято 130 автоматов, 219 различных пистолетов (в том числе 60 ПМ), семь гранатометов, один пулемет, 58 нарезных и 190 гладкоствольные ружей, 154 гранаты и 22 тыс. 990 боеприпасов.





Фото: polisia.kz