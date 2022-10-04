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    ОПГ реализовала 350 тысяч фиктивных талонов о прохождении техосмотра - МВД РК

    4 Октября 2022, 13:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За последние годы количество автотранспорта, не прошедшего техосмотр по техническому состоянию, снизилось в два раза, что вызывает большое сомнение. Об этом заявил министр внутренних дел Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Министр сообщил, что с 2019 года количество автотранспорта возросло с 3,9 млн до 5 млн единиц, с учетом автомашин с иностранной регистрацией.

    «При этом автопарк стареет. Срок эксплуатации более 50% автомашин в стране превышает 20 лет. Соответственно, это приводит к их изношенности. На этом фоне не обеспечивается должный контроль за техсостоянием автотранспорта. После снижения требований к открытию центров техосмотра, распространилась практика выдачи фиктивных талонов о его прохождении», - сказал Марат Ахметжанов на заседании Правительства.

    Он заявил, что Антикоррупционной службой ликвидирована ОПГ, которая реализовала 350 тысяч фиктивных документов на общую сумму 600 млн тенге.

    «За последние 4 года количество автотранспорта, не прошедшего техосмотр по техническому состоянию, снизилось в два раза. Это вызывает большое сомнение«, - отметил министр.

    По словам главы МВД, полицией при надзоре за дорожным движением к ответственности привлечены 106 тысяч водителей за управление транспортом, не отвечающим требованиям технических регламентов. Кроме того, за непрохождение техосмотра оштрафованы 80 тысяч водителей.

    «В свое время эта функция государством была передана в предпринимательскую сферу. Однако, упрощение процедур привело к серьезным коррупционным рискам. В этой связи, Министерству индустрии предлагается усилить ответственность операторов станции техосмотра за фиктивные проверки автотранспорта», - заключил спикер.

    Фото: theautowarehouse.com

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Транспорт Безопасность
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